Ylivastuullisuus eli metatyö pitää usein sisällään myös metamurehtimista.

Terapeuttina ja pappina työskentelevä Miia Moisio on törmännyt toistuvasti vastaanotollaan metatyön kuormittavuuteen.

– Etenkin naisilla on tällaista ylivastuullisuutta todella paljon, Moisio kertoo Huomenta Suomessa.

Moision mielestä ylivastuullisuus on kansallinen haava, joka juontaa juurensa sukupolvien taakse, mahdollisesti sotavuosiin.

– Miehet olivat rintamalla ja naiset kotona, Moisio täsmentää.

Yleensä ylivastuullisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan metatyötä, mutta Moisio nostaa esiin myös metamurehtimisen.

– Kannetaan ja kannatellaan läheisiämme. Ollaan ehkä turvattomia sisältä ja tunnetaan jonkinlaista hätää. Haluamme suojella esimerkiksi lapsiamme ja muita läheisiämme monelta asialta. Se aiheuttaa kovaa stressiä ja unettomia öitä.

Moisio on julkaissut aiheesta kirjan nimeltään Ylivastuullisten naisten valtakunta (Bazar, 2026).