Taukojen saaminen omaishoitotyöstä olisi todella tärkeää omaishoitajan jaksamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Jos taukoja ei saa pidettyä, uupumuksen riski kasvaa, jolloin omaishoitaja saattaa sairastua itsekin, huomauttaa Matti Mäkelä Omaishoitajaliitosta.

– Vapaiden aikana omaishoitajat yleensä myös hoitavat niitä pakollisia asioita, joita eivät ole ehkä voineet hoitaa sitovassa hoitoarjessa. Toisaalta vapaat mahdollistavat monille myös omien harrastusten ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä, mikä tukee henkistä hyvinvointia.

Mäkelä huomauttaa, että omaishoitotilanteet ovat muuttuneet entistä vaativammiksi ja moni hoitaa omaistaan ympärivuorokautisesti.

Mäkelän mukaan noin 60 prosenttia Suomen sopimusomaishoitotilanteista on sellaisia, joissa omaishoitajana toimii puoliso. Noin 15 prosenttia hoitaa omaa vanhempaansa ja noin 20 prosenttia lastaan.

Suurin yksittäinen syy sopimusomaishoidolle on hoidettavan muistisairaudesta johtuva toimintakyvyn heikentyminen, ja tämä syy on yleistynyt entisestään. Myös lapsiperheiden osuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina.