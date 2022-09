Ville Peltosen HIFK haluaa pelata nykypäivän brändikiekkoa – mitä se oikein tarkoittaa?

Elämässä pitää aina mennä eteenpäin. Mutta jotta ymmärtää lähtötilanteen, on aikakelloa veivattava taaksepäin.

– Parhaat pystyvät selättämään yllättävät vastoinkäymiset ja pystyvät nousemaan niiden yli. Me emme aivan pystyneet. Saimme pudotuspelien alla rivejä kasaan, mutta sen jälkeen korona iski vielä uudelleen. Pelasimme ihan hyviä pelejä, mutta ehkä TPS-sarjassa kolmannen ja neljännen pelin kohdalla tapahtui jonkinlainen käänne. Saattoi olla, että ajatuksemme harhaantuivat liian pitkälle. Näitä asioita on nyt sitten tarkkaan puitu. Yksi iso linjaveto liittyy puolustamiseen ja sen arvon nostamiseen, Peltonen avaa kevään oppeja.

Nykypäivän IFK

Samaan aikaan iso kuva on muuttunut. Nyt HIFK ei olekaan enää suurin mestarisuosikki – ainakaan materiaalinsa perusteella. Erityisesti Tappara ja Kärpät ovat vahvistuneet merkittävällä tavalla kevään ja kesän aikana. Nyt he ovat ne, joita jahdataan.

HIFK keskittyi jatkuvuuteen. Se haki jotain, mitä siltä on puuttunut jo tovin ajan.

Nyt brändikiekko tarkoittaa pelillisistä ilkeyttä. Sitä, että IFK on jatkuvasti iholla.

– Meidän pitää pystyä olemaan IFK:n identiteetin mukaisia, eli niin, että olemme todella inhottava vastustaja. Se meinaa sitä, että otamme tilaa ja aikaa pois niin paljon kuin mahdollista. Sen lisäksi hallitsemme myös pelin eri rytmit niin kiekollisena kuin kiekottomana. Iso juttu on kuitenkin se, että olemme ilta toisensa jälkeen todella vaikea vastus. Fakta on kuitenkin se, että viime vuonna SM-liigan finalistit olivat parhaiten puolustavia joukkueita, Peltonen pohtii.

– Emme kaatuneet viime kaudella niinkään maalinteko-ongelmiin – olimme siinä kärkipäätä ihan loppuun saakka. Mutta jos isoja numeroita katsoo, niin puolustamisen osalta olimme keskikastissa. Sitä pitää parantaa. Se tapahtuu yhteisellä, sitoutuneella pelillä. Sitä kautta saamme tuloksia ja pystymme hyökkäämään paremmin. Vankka puolustaminen on kaiken iso perusta, Peltonen linjaa.

Konkreettisella tasolla, mitä IFK on, kun se on parhaimmillaan? Mitä kaukalosta silloin välittyy lehtereille ja televisiovastaanottimien äärelle?

– Siellä pitää olla voittavat piirteet kasassa. Viime kaudella oli pitkään sellaisia hetkiä, jolloin pystyimme suorastaan dominoimaan. Siihen vaaditaan sitä, että pystymme pitämään pelin flowsta kiinni ja olemaan sen päälle. Meillä on selkeä ideologia pelissä, mitä en sen tarkemmin avaa. Mutta tarkoituksena on olla nopeita niin puolustaessa kuin hyökätessä. Haluamme reagoida siihen, mitä peli vaatii ja tavoitella sitä, että meidän kiekonhallintamme tapahtuu suurilta osin hyökkäyspäädyssä, Peltonen avaa.

Kaikkien aikojen kausi

Peltonen uhkuu intoa uuden liigakauden alla. Syyt tulevat sekä IFK:sta että isommasta kuvasta. Yleisellä tasolla jääkiekon SM-liiga voi tällä hetkellä enemmän kuin hyvin. Sarjaan on tullut runsaasti joko uusia tai uusvanhoja huippupelaajia, ja monet joukkueet ovat vahvistuneet aiemmasta.

– Kaikissa 15 joukkueessa on erittäin hyviä, laadukkaita pelaajia. On nuoria kuin myös vähän vanhempia, jotka ovat saattaneet pelata aiemmin jossain muissa sarjoissa. Olen puhunut jo viisi vuotta siitä, että hyvät suomalaiset pelaajat tulevat täyttämään tämän sarjan. Näimme jo viime kaudella, miten tasainen SM-liiga on. Viihdyttäviä otteluita oli kierroksesta toiseen, Peltonen perkaa.