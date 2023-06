HIFK iski Jori Lehterällä kiinni sen pahimpaan puutteeseen – nyt isolta, pahalta ja punaiselta voi odottaa vain yhtä asiaa

Helsingin IFK on juuri esitellyt kesän kovimman värväyksensä. Haaviin on tarttunut taikuri. Mies, joka teki eron kelvollisen ja laadun välille.

– Meillä oli vahva runko pohjalla, joka on kasvanut korkoa jo parin vuoden ajan. Moni runkopelaaja on ottanut isoja steppejä eteenpäin. He ovat johtaneet meidän arkeamme. Nyt saamme vielä Jorin, Samin ja kumppaneiden myötä lisää voimaa sille osastolle, joka auraa latua. Siinä on Aronin, Jonin, Juha Jääskän tai Kristian Vesalaisen hyvä hakea omia rajojaan, että missä se heidän maksimikapasiteettinsa oikein menee. Teimme hyvin täsmällisiä hankintoja kokoonpanoomme, HIFK-luotsi Peltonen perkaa.

Photomotion / All Over Press

Photomotion / All Over Press

– Toinen juttu on se, että kun kopin ovi lyödään kiinni, ratkaisevaa on, että mitä pelaajat siellä keskenään juttelevat ja mitä he lähtevät tekemään. Meidän pitää luoda meille rohkea ilmapiiri, jossa arjesta voi nauttia. Tuossa on nyt monta pelaajaa, jotka pystyvät näyttämään edestä päin. Jori on yksi heistä. Tavoitteena on sementoida perustaso korkealle, jotta ailahtelua ei tulisi niin paljoa, Peltonen jatkaa toisesta tekijästä.