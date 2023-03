Jopa Jussi Tapola myöntää: SM-liigassa odotetaan yhtä ja ainoaa lopputulemaa – nyt eteen tulee "koko Suomen juttu"

Jos kevään ennakkosuosikeista puhutaan, yksi nousee ylitse muiden.

Tampereen Tappara.

Viime kevään mestari, tuore CHL-voittaja, joka vei vielä runkosarjan nimiinsä.

Kirvesrintojen väkevä marssi jatkui myös puolivälierissä. KooKoo ei meinannut millään pysyä Tapparan kyydissä. Sarja meni poikki suoraan neljässä ottelussa.

– KooKoo näytti Kärpät-sarjassa ja runkosarjassa, että he pystyvät pelaamaan huippujääkiekkoa. Taktiset elementit olivat olemassa, heillä oli riittävän hyviä pelaajia ja riittävän jämäkkä pohja alla. Ehkä toinen peli vei vähän uskoa heiltä. Fakta on se, että eihän heidän rasituksensa ollut enää mitenkään inhimillisellä tasolla ja me hyödyimme siitä. Silti, kyllä tuossa piti pelata hyvin, eikä voinut vain liukua eteenpäin, Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola kertaa mennyttä MTV Urheilulle.

Neljännen pelin jälkeen alkoi odotus. Ken saapuisi Tapparan vastustajaksi?

Kirvesrintojen kultakypärä Jori Lehterä linjasi nopeasti toivevastustajansa.

”Kyllä sitä isolle kirkolle lähtisi mielellään pelaamaan”, Lehterä huikkasi C Moren haastattelussa.

Toive toteutui. HIFK kaatoi maanantain kuudennessa puolivälieräottelussa Lukon lukemin 3–2.

Näin isot ovat nyt vastakkain.

Suomen pääkaupungin kiekkoylpeys vastaan Suomen jääkiekkopääkaupungin pitkäaikainen menestysseura.

Ennusmerkit

Asetelma on monin tavoin herkullinen. Yksi tuntuva fakta tulee pidemmältä aikaväliltä. Vuoden 2023 puolella Tappara ja HIFK ovat olleet SM-liigan parhaat joukkueet.

– Syksyn pelejä tai otteita ei voi enää millään tavalla verrata siihen, mitä nyt nähdään. Heillä oli omat vaikeutensa ja meilläkin on ollut omamme. Palikat olivat hukassa, mutta nyt ne ovat löytäneet. He tekivät matkan varrella hyviä hankintoja, heillä on huippuveskari, joka takaa heille sauman voittoon jatkuvalla syötöllä. Ihan varmasti eteen tulee mahtava sarja. Taistelua, kahinoita, jälkipuinteja, kaikkea, mitä keväällä pitää olla, Tappara-luotsi Tapola herkuttelee.

Mukana on myös poikkeustekijä. Toisin kuin normaalisti, sarjan ensimmäinen ja toinen peli pelataan runkosarjassa huonommin sijoittuneen HIFK:n kotiluolassa Helsingissä, sillä Tampereen kiekkopyhättö Nokia Arena on varattu konserttikäyttöön.

– Voi hyvinkin olla, että perjantain ensimmäinen peli on tunnetta täynnä, sillä siinä purkautuu paljon energiaa, mitä on ehtinyt kertyä viikon tauon aikana. Myös HIFK pääsi ajoissa lepäämään ja ehkä fyysinen etu on jopa heidän puolellaan, kun he pelasivat vielä maanantaina. Olemme yrittäneet kuroa pelirytmiä kiinni harjoittelemalla. Kaikkeen pitää olla valmis, Tapola sanoo.

Tappara höykytti HIFK:ta runkosarjan lopun keskinäisessä kohtaamisessa (8–2). HIFK kamppaili tuolloin rajujen maalivahtiongelmien keskellä, kun sekä sen ykkösveskari Roope Taponen että kakkostorjuja Niilo Halonen olivat sivussa.

Miten näet, missä ovat HIFK:n iskun paikat?

– Kolme asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy pitää oma tekeminen korkealla tasolla. Meidän pitää tunnistaa HIFK:n vahvuudet ja sulkea ne pois. Sen lisäksi meidän pitää löytää ne heikkoudet, mitä heillä on, ja iskeä niihin kiinni. Noita sitten ”mätsäillään” sarjan edetessä. Joku löytää jotain, mihin pitää aina sitten reagoida. On kuitenkin selvää, ettei kumpikaan voi laittaa omaa identiteettiään romukoppaan. Kyse on enemmänkin pienestä hienosäädöstä, Tapola pyörittelee.

”Keskusteluja on käyty”

Isossa kuvassa monien katseet ja ajatukset ovat kääntyneet jo pidemmälle, loppusuoralle.

Sinne odotetaan vain ja ainoastaan yhtä skenaariota: Tampereen paikallista.

Eli Ilveksen ja Tapparan sarjaa.

– Tuosta puhutaan nyt jatkuvalla syötöllä niin mediassa kuin kaikkialla muuallakin. Jos me puhuisimme, olisimme Levillä katsomassa huipennusta. Meidän täytyy saada parasta irti jo nyt. Tuollaiseen tilanteeseen on vielä jumalattoman monta mutkaa matkassa. Meidän katseet kääntyvät nyt ihan täysin HIFK:hon. Heillä on hieno joukkue ja mistä sitä tietää, että puhutaanko nyt ihan ainutlaatuisesta asetelmasta. Molemmat isot seurat ovat hyvässä iskussa, ja molemmilla on ollut jo pitkään hyvä draivi päällä. Sen takia tässä on todella herkullinen asetelma käsillä, Tapola miettii, myöntäen perään:

– Ehkä tuo on vähän Tampereen juttu, että Tapparaa ja Ilvestä odotellaan jo johonkin. Näen taas niin, että nyt eteen tuleva sarja on koko Suomen juttu, Tapola viittaa HIFK:n ja Tapparan välierämittelöihin.

Kevääseen päättyy myös yksi aikakausi. Tapparan kolmesti Suomen mestaruuteen valmentanut Tapola vetäytyy tämän kauden jälkeen sivuun kirvesrintojen päävalmentajan pallilta. Tapola tietää jo nyt, että hän jättää Tapparan ”todella hyvään tilaan”.

– Ei viimeinen kuukausi enää heilauta sitä. Seurajohdon ja joukkueen välillä tehdään vahvaa yhteistyötä. Seurassa on selkeät urheilulliset arvot ja vahvaa johtajuutta, josta seuraava porukka pääsee imemään oppia. Tappara on organisaatio, mihin pelaajat haluavat tulla kehittymään ja menestymään. Ilves on luonut kaikkeen tähän vielä hienon lisäbuustin. Ei olla päästy niin sanotusti laiskistumaan, Tapola huomioi.

Joko tiedät omat, seuraavat kuviosi?

– Keskusteluja on käyty, mutta mikään ei ole varmaa. Elän ja nautin nyt HIFK-sarjasta. Nordenskiöldinkadun jäähallista on hyviä ja karmeita muistoja. Nyt niitä tulee lisää. Olen ihan varma, että jokainen sarjassa mukana oleva taho ja katsoja saa hienoja kipinöitä tulevista taistoista, Tapola uskoo.