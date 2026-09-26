Jääkiekon SM-liigassa pelataan lauantaina seitsemän ottelua. KooKoo ja HIFK kärsivät maalivahtihuolista, kun kouvolalaisten Eetu Randelin ja helsinkiläisten Tim Juel loukkaantuivat perjantain otteluissa.

Lue myös:

Kumpikaan maalivahti ei ole mukana kokoonpanossa. HIFK kohtaa vieraissa Pelicansin ja KooKoo kotonaan Jukurit. Randelin vaihdettiin perjantaina ottelun puolivälissä pois ja Juel puolestaa kolmannen erän viimeisillä minuuteilla.

HIFK:llä maalilla on Hugo Alnefelt ja KooKoolla Jasper Patrikainen. KooKoo on myös jyllännyt ketjunsa uusiksi Jukurit-otteluun. Samassa muodossa on ainoastaan kolmosketjun pakkipari, Aleksi Pakaslahti ja Ari Gröndahl.

Jokerit kohtaa pääkaupunkiseudun paikallisottelussa Kiekko-Espoon. Jokerit on tehnyt lukuisia muutoksia ketjukoostumuksiin, muun muassa Maxime Fortier nousee Patrik Virran ja Patrick Curryn vierelle ykkösketjuun ja Matt Caito on puolestaan sivussa kokoonpanosta.

Kiekkokierros käynnistyy kello 17.

Katso pääkuvan videolta Randelinin loukkaantuminen. Alla Juelin siirtyminen vaihtoon.