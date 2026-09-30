Tappara saa NHL-leiriltä palanneen Benjamin Rautiaisen jo tänään kokoonpanoonsa SM-liigan ottelussa KooKoota vastaan.
Rautiainen vietti alkusyksyn NHL-seura Tampa Bay Lightningin harjoitusleirillä. Seurat sopivat kuitenkin lainasopimuksesta loppukauden ajaksi.
Viime kaudella Rautiainen oli SM-liigan pisteykkönen tehtyään 59 ottelussa 25+52=77 pistettä. Keskiviikon KooKoo-ottelussa Rautiainen pelaa Tapparan ykkösketjussa Aapeli Räsäsen ja Joachim Blichfeldin rinnalla.
Sarjajumbo KooKoo saa puolestaan maalivahti Eetu Randelinin takaisin pelaavaan miehistöönsä. Myös hyökkääjät Vilmos Gallo ja Veeti Miettinen sekä puolustaja Niklas Nykyri ovat jälleen kouvolalaisten käytettävissä.
SM-liigassa pelataan tänään kolme ottelua. TPS saa hyökkääjänsä Veli-Matti Savinaisen ensi kertaa tällä kaudella kokoonpanoonsa vierasottelussa Kiekko-Espoota vastaan.
Kierroksen kolmas ottelu on Kärpät–SaiPa. Vierasjoukkue SaiPan kokoonpanoon palaavat hyökkääjät Petr Fridrich ja Miikka Salomäki. Sen sijaan puolustaja Andrew Peskin on sivussa.