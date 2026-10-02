Toyotan suomalaiskuljettaja Sami Pajarilla oli kaksijakoiset tunnelmat perjantain ajopäivän jälkeen.
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Pajari on seitsemän ajetun erikoiskokeen jälkeen viidennellä sijalla vaikeasta lähtöpaikasta huolimatta. Pajari johtaa kuudentena olevaa Elfyn Evansia liki puolella minuutilla, mutta niin ikään mestaruudesta vielä taisteleva Oliver Solberg on kolmantena liki puolella minuutilla suomalaisen edessä.
– Vähän kaksijakoiset fiilikset. Oli tiedossa, että varmasti tulee olemaan hankalaa, kun tiesimme, minkälaisessa kunnossa ne pätkät ovat. Siihen nähden jopa ihan jees. Ollaan ihan pelissä mukana. Mutta tuntuu, että vähän olisi tehnyt mieli pystyä parempaan, Pajari puntaroi.
Perjantain viimeisellä erikoiskokeella Pajari koki vielä takaiskun, kun Sebastien Ogier nousi hänen ohitseen neljänneksi. Se tarkoittaa sitä, että Pajarin lähtöpaikka on lauantaina pykälää huonompi, vaikkakin se on parempi kuin tänään.
Pajari uskoo, että yksin sija voi olla lähtöpaikan osalta merkityksellinen.
– Ainahan sillä voi olla merkitystä. Ihan mahdoton sanoa, missä se raja sitten menee. Voihan sillä olla merkitystä, mutta pitäisi olla parempi lähtöpaikka kuin tänään. Tänään voitettiin joka pätkällä Elfyn, mutta kyllä ne vain tuli takaa kovempaa, Pajari summaa.