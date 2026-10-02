– Ainahan sillä voi olla merkitystä. Ihan mahdoton sanoa, missä se raja sitten menee. Voihan sillä olla merkitystä, mutta pitäisi olla parempi lähtöpaikka kuin tänään. Tänään voitettiin joka pätkällä Elfyn, mutta kyllä ne vain tuli takaa kovempaa, Pajari summaa.

– Vähän kaksijakoiset fiilikset. Oli tiedossa, että varmasti tulee olemaan hankalaa, kun tiesimme, minkälaisessa kunnossa ne pätkät ovat. Siihen nähden jopa ihan jees. Ollaan ihan pelissä mukana. Mutta tuntuu, että vähän olisi tehnyt mieli pystyä parempaan, Pajari puntaroi.

Pajari on seitsemän ajetun erikoiskokeen jälkeen viidennellä sijalla vaikeasta lähtöpaikasta huolimatta. Pajari johtaa kuudentena olevaa Elfyn Evansia liki puolella minuutilla, mutta niin ikään mestaruudesta vielä taisteleva Oliver Solberg on kolmantena liki puolella minuutilla suomalaisen edessä.

Suomen Tivoli lopetti 138 vuoden jälkeen – Sirkus Finlandia kertoo, miten se on onnistunut selviytymään

Oliver Solberg löi iltapäivälenkillä kaasun pohjaan ja nousi ryminällä voittotaisteluun haastamaan Hyundain Thierry Neuvillea ja Adrien Fourmaux’ta .

– Se on erittäin hyvä kysymys. Emme mekään ajaneet mielestäni mitenkään hiljaa. Ainakaan ei ollut tarkoitus mennä erityisen varman päälle. On vaikeaa valita. Ei ole tarkoitus kiertää kiviä, mutta jos menet jokaisen kiven yli täysillä, niin riski on aika kova. Jos ajat kahdella pätkällä hyvän ajan, mutta kolmannella hajoaa rengas, ei se ole ehkä fiksuinta, Pajari pohtii.