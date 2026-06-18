Flow Strike ja Flow Festival ovat päässeet yhteisymmärrykseen. Kampanja ei enää kannusta boikotoimaan elokuussa järjestettävää festivaalia.
Helsingin Suvilahdessa järjestettävää Flow Festivalia boikotoimaan kannustanut Flow Strike -kampanja päättyy. Flow Festival ja kampanjan järjestäjät ovat päässeet yhteisymmärrykseen.
Flow Striken tiedotteen mukaan he ovat päässeet työssään tavoitteeseen, jonka mukaan Flow Festival tukee kehotusta pidättäytyä kulttuuriyhteistyöstä, joka linkittyy Israelin valtion hybridivaikuttamiseen. Näin ollen kampanja ei enää kannusta boikotoimaan festivaalia.
– Tänään, lähes kaksi vuotta kestäneen julkisen painostuksen ja pitkien neuvottelujen jälkeen, voimme todeta: Flow Strike päättyy voittoon, tiedotteessa kerrotaan.
Lisäksi kerrotaan, että Flow Festival ottaa tulevaisuudessa BDS-liikkeen periaatteet huomioon yhteistyökumppaneiden valinnassa. Vielä tällä hetkellä näin ei ole, sillä yhteistyökumppaneista ainakin Googlella ja Heinekenilla on sijoituksia Israelissa.
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BDS on palestiinalaisten vuonna 2005 perustama kansainvälinen kansalaisliike. Se vaatii Israelille pakotteita, boikotteja ja sijoitusten vetämistä pois, kunnes maa noudattaa kansainvälistä oikeutta ja palestiinalaisten ihmisoikeuksia.