Näitä Suomeen kytkeytyviä rikollisia poliisi etsii ympäri maailmaa: Listalla Haagan puukottaja, talousrikoksia tehtaillut thai-nyrkkeilijä sekä jätesäkkisurmasta syytetty marokkolainen

EU-maiden poliisiorganisaatioiden yhteenliittymän eli Europolin Europe`s most wanted -sivustolla jokaisella valtiolla on niin sanottu ilmoituskiintiö. Esimerkiksi Suomi saa pitää samanaikaisesti esillä kahden henkilön etsintäkuulutusta.

Myös Interpolin sivuilla valtiot voivat etsintäkuuluttaa kuvan kera vakavista rikoksista epäiltyjä henkilöitä. Kyse on niin sanotuista Red Notice -ilmoituksista.

Keskusrikospoliisi laatii Interpolille tavanomaisesti noin 140 kuulutusta vuodessa, mutta vain murto-osa niistä päätyy näkyviin organisaation julkiselle sivustolle. Etsintäkuulutettujen hauista vastaava rikoskomisario Ritva Santtila Keskusrikospoliisista huomauttaa, että todellisuudessa etsintäkuuluttettujen suomalaisten tai Suomesta paenneiden rikoksentekijöiden määrä on siis huomattavasti suurempi kuin vilkaisu Interpolin sivulle antaa ymmärtää.

Talousrikoksia tehtaillut Jan Salminen

Europolin etsintäkuuluttamalla Jan Johannes Salmisella on haku päällä lukuisten talousrikosten vuoksi. 1985 syntynyt Salminen päätyi Europolin listalle, koska hän ei koskaan saapunut oikeuteen vastaamaan syytteisiin muun muassa törkeistä veropetoksista ja kirjanpitorikoksista.

Hänellä on Suomessa oikeustapauksia vireillä niin käräjä- kuin hovioikeudessakin.

Turussa asunut Salminen on aiemmin opiskellut liikunnanohjaajaksi ja ollut opintojensa aikana Malagassa oppisopimuskoulutuksessa. Julkisuudessa olevien tietojen perusteella mies on tullut tunnetuksi thai-nyrkkeilyn saralla sekä mukana käytettyjen autojen ja alkoholin maahantuontibisneksessä.

Haagan puukottaja Hayder Al-Hmedawi

Poliisi arveli tuolloin, että mies on todennäköisesti taittanut matkaa maa- ja vesiteitse. Lentokentälle uskaltautuminen olisi todennäköisesti koitunut hänen kohtalokseen. Tunnistuskuvien ja pidätysmääräysten perusteella hän olisi todennäköisesti jäänyt kiinni.

Hayder Al-Hmedawi sai pakomatkalleen todennäköisesti apua Ruotsissa tai Tanskassa. Tapauksen tutkinnanjohtaja on kertonut, että poliisilla on tiedossa miehen tuttavia näistä maita. Kotietsinnät tuttujen luo eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta.

Mies on vangittu Helsingin käräjäoikeudessa poissaolevana. Hänestä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys ja hänen etsintäkuulutuksensa löytyy Interpolin sivuilla.

Poliisi on aiemmin kertonut tekevänsä yhteistyötä myös Irakin viranomaisten kanssa, mutta virkavalta ei täsmentänyt, yritetäänkö henkilöä saada Suomeen.

Naisystävänsä surmasta epäilty Ayoub El Yaakoubi

Parikymmentä vuotta sitten Suomesta ulkomaille paennut Ayoub El Yaakoubi on edelleen Interpolin etsintäkuulutuslistalla.

IL:n mukaan Marokon poliisilta tuli yli vuosi surman jälkeen Suomen poliisille faksi. Siitä saattoi päätellä, että mies on otettu kiinni kotimaassaan. Marokkolaisviranomaiset tiedustelivat, pidettäisiinkö myös oikeuskäsittely Marokossa. Pääsääntöisesti oikeutta käydään siinä valtiossa, missä rikos on tapahtunut. Suomalaisviranomaiset eivät olleet halukkaita Marokossa pidettävään istuntoon.

Nyt tilanne on jäissä. El Yaakoubin saaminen takaisin Suomeen on hyvin vaikeaa, sillä Marokko ei luovuta kansalaisiaan ulkomaille oikeudenkäyntiä varten. Näin toimii myös moni muu valtio.

Tapauksen entinen tutkinnanjohtaja, KRP:n rikoskomisario Olli Töyräs kertoo, että vanhaa juttua käytiin läpi viime keväänä. Tutkinta on edelleen avoinna, vaikka poliisi ei sitä aktiivisesti edistäkään.

Suomen poliisin näkemys on se, ettei miestä enää saada Suomeen viranomaistoimenpitein. Näin olisi jo vuosien varrella tapahtunut, jos se olisi mahdollista.

– Monikaan maa ei luovuta omiaan oikeudenkäynteihin toisiin valtioihin. El Yaakoubista on edelleen kansainvälinen etsintäkuulutus, ja häntä epällään henkirikoksesta. Jos hänet tavataan jossakin muualla kuin kotimaassaan, hänet voidaan ottaa kiinni. Se on ainoa keino hänen saattamisekseen rikosvastuuseen, Töyräs sanoo.

Intian viranomaiset kaipaavat Kari Juhani Heikkilää

Interpolin mukaan Kari Juhani Heikkilää, 59, epäillään Intiassa tapahtuneesta raiskauksesta ja petoksesta. Hän on ollut Red notice -listalla vuodesta 2018 saakka.

Kari Heikkilän mukaan häntä vastaan kohdistetuista syytöksistä on sittemmin luovuttu, mutta Interpolin Most wanted -listalla hän on joka tapauksessa edelleen.