Moottoripyöräpoliisi pysäytti mopoilijan omin käsin Orimattilassa

Poliisia paennut 15-vuotias poika aiheutti useita vaaratilanteita.

Päijät-Hämeen poliisilla oli takaa-ajotilanne perjantai-iltana Orimattilassa.

Poliisipartio oli havainnut Niementiellä mopon, jonka rekisterikilpi ei ollut luettavissa.

Poliisit havaittuaan mopoilija lähti pakenemaan poliisia kevyen liikenteen väylää. Mopoilija aiheutti pakomatkallaan useita vaaratilanteita

Pako jatkui Lahdentien ja Luhtikyläntien risteykseen, jossa mopoilija edelleen käytti kevyen liikenteen väylää suuntana Luhtikylä.

Tässä vaiheessa moottoripyöräpoliisi pääsi mopoilijan rinnalle ja sai hiljennettyä mopoilijan vauhtia niin paljon, että sai tartuttua kiinni kuljettajaan.

Mopoilija kaatui maahan kevyen liikenteen väylän vieressä olevalle viheralueelle ja kuljettaja kiinniotettiin.

Kuljettajalla oli 15-vuotias poika, jolla ei ollut ajo-oikeutta minkäänlaiseen moottorikulkuneuvoon.

Myös mopoa oli viritetty, ja se oli muutettu kevytmoottoripyöräksi vaihtamalla siihen 72 ccm3 -kuutioinen sylinteri. Moposta puuttui myös etujarru.

Mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja niskoittelusta poliisia vastaan.