Janne "Nacci" Tranberg paljastaa MTV:n erikoishaastattelussa: Näin hänet otettiin kiinni kahden vuoden pakoilun jälkeen Espanjan Aurinkorannikolla – "Kaksi sekuntia sen jälkeen mä olin maassa vahvassa pyörityksessä..."

Viime kevään ja kuluvan kesän aikana Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty lukuisia kertoja niin kutsuttua Katiska-vyyhtiä. Kyseessä on Suomen rikoshistorian suurin huumejuttu: se koostuu yhteensä yhdeksästä eri käräjäjutusta, ja pääjutussa on 24 syytettyä ja lähes 120 syytekohtaa.