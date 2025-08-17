Mies puukotti kaveriaan hengenvaarallisesti takaapäin Turussa – äiti välitti tappouhkauksen sairaalaan

Mies puukotti toista miestä kostoksi Turussa. Kun hengenvaarallisesti loukkaantunutta uhria hoidettiin sairaalassa, hänen äitinsä sai käskyn välittää tappouhkauksen pojalleen.

Rikokset tapahtuivat kesäkuussa 2024 Turussa.

Mies pelasi konsolipeliä veljensä kanssa, kun häntä pyydettiin ulos tapaamaan erästä kaveria. Mies lähti tapaamiseen, jossa paikalla oli mieskaverin lisäksi tuttu nainen.

Nainen kuitenkin poistui paikalta ja jätti miehet kaksistaan.

Miehet kävelivät Aurajokirannan läheisyydessä. Tapaamista pyytänyt 19-vuotias mies yritti useaan kertaan saada miestä mukaansa johonkin syrjäisempään paikkaan pois muiden ulkoilijoiden näkyviltä.

Uhri piti tätä outona. Lopulta kaksikko päätyi Halisten sillan läheisyydessä sijaitsevalle laiturille ja alkoi heitellä leipiä litteillä kivillä.

Kun uhri kääntyi kävelläkseen polkua ylös pois rannasta, 19-vuotias alkoi äkisti puukottaa häntä rajusti takaapäin.

Vakavat vammat

Uhri sai puukotuksesta kaksi syvää haavaa, toisen olkapäähänsä ja toisen pakaraansa. Pakaran haava ylettyi vatsaonteloon ja aiheutti hengenvaarallisia verisuonivaurioita.

Poliisi löysi hänen takistaan myöhemmin yhteensä kahdeksan veitsen aiheuttamaa viiltoa, joten 19-vuotias yritti lyödä häntä useampia kertoja.

Uhrin onnistui kuitenkin kiivetä ylös rantaan ja soittaa sieltä hätäkeskukseen. Uhri pelastui nopean leikkaushoidon ansiosta.

Puukotuspäivän iltana uhrin äiti sai ääniviestin, jossa uhattiin hänen poikansa henkeä ja vihjailtiin poikaan kohdistettavasta väkivallasta.

Äiti pelästyi viestiä ja varoitti poikaansa, ettei päästäisi ketä tahansa sairaalaan.

Myös uhri säikähti, sillä hän ei ollut siinä kunnossa, että olisi pystynyt pakenemaan.

Motiivina kosto

Myöhemmin selvisi, että puukotuksen ja uhkauksien taustalla oli eräs rikos, johon tekijät uskoivat uhrin syyllistyneen.

He olivat ryypänneet eräällä yksityisasunnolla ja puhuneet tästä epäillystä rikoksesta keskenään. Puheet olivat päätyneet siihen, että seurueeseen kuulunut nainen lähti 19-vuotiaan mukana selvittämään asiaa epäilemänsä rikoksentekijän kanssa.

Nainen kuitenkin jätti 19-vuotiaan kahdestaan uhrin kanssa ja poistui paikalta.

Naisella oli ollut käsilaukussaan puukko, jonka 19-vuotias oli ottanut sieltä hänen tietämättään.

Kun 19-vuotias palasi asunnolle, hän oli hätääntyneen oloinen ja meni suihkuun. Myöhemmin toinen seurueeseen kuulunut 44-vuotias mies kertoi naiselle, että 19-vuotias oli kostanut uhrille epäillyn rikoksen.

"Paha mieli"

Uhkausviestin uhrin äidille lähetti 44-vuotias mies. Hän kertoi, ettei hänellä ollut oikasti aikomusta toteuttaa uhkauksiaan.

Mies sanoi, että hänellä oli ollut vain paha mieli, hän oli ollut humalassa ja häneltä oli mennyt hermot.

Parin viikon kuluttua 44-vuotias kuitenkin jatkoi uhkailuaan, nyt hän lähetti ääniviestin puukotuksen uhrin kaverille. Viestin saaja soitti hädissään uhrille, että tämä uhattiin taas puukottaa.

Parin viikon kuluttua 44-vuotias kuitenkin jatkoi uhkailuaan, nyt hän lähetti ääniviestin puukotuksen uhrin kaverille. Viestin saaja soitti hädissään uhrille, että tämä uhattiin taas puukottaa.

Nyt uhkailija sanoi lähettäneensä viestin siksi, että halusi selvittää asiaa ja oli ”kova suustaan”.

Vankeustuomiot

Varsinais-Suomen käräjäoikeus katsoi puukotuksen tapon yritykseksi.

Käräjäoikeus tuomitsi 19-vuotiaan Petri Juhani Laitisen viideksi vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. Tuomioon sisälsi myös hänen syykseen luetut törkeän pahoinpitelyn ja törkeän kotirauhan rikkomisen toisesta tapauksesta.

Oikeus määräsi puukottajan maksamaan uhrilleen yhteensä 13 500 euroa kärsimyskorvauksia.

44-vuotias uhkailija sai kahdesta laittomasta uhkauksesta ja huumausainerikoksesta 80 päivää ehdollista vankeutta. Hän joutuu maksamaan uhrilleen 1 600 euroa kärsimyskorvauksia.

Asia eteni Turun hovioikeuteen, joka piti puukottajan tuomion voimassa ja kovensi 44-vuotiaan rangaistuksen neljään kuukauteen ehdollista vankeutta.