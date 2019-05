MTV:n rikostoimittajat ruotivat: Tällaisia ovat Euroopan etsityimmät rikolliset – osasta luvattu jopa miljoonapalkkioita

– Cannonballin entinen johtohahmo Janne "Nacci" Tranberg on siltä listalta ainoa, joka on edelleen tavoittamatta. Eli pakomatka hänellä jatkuu, rikostoimittaja Pekka Lehtinen kommentoi asiaa MTV Uutiset Livessä tänään.

– Suomalaisista siellä on tämä Haagan puukottaja, jota on monellakin pidätysmääräyksellä kansainvälisesti etsintäkuulutettu. Toinen on sellainen, joka on salakuljettanut Suomeen amfetamiinia, Lehtinen kertoo.