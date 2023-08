Euroopan etsityimpien listalla oleva Jan Salminen kertoo neljättä vuotta jatkuvasta pakomatkastaan: "Minulla ei ole Suomen poliisin kanssa mitään keskusteltavaa"

Keskusrikospoliisi on ilmoittanut suomalaisen Jan Salmisen Europolin etsintäkuuluttamien henkilöiden Most Wanted -listalle useampaan otteeseen, ja Salminen on jälleen samalla listalla. Nyt hän kertoo MTV Uutisille, että aikoo jatkaa pakoiluaan eikä ole lainkaan aikeissa antautua.