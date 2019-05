Haagan puukottaja pääsi tapaamaan naista ja lapsia, vaikka oikeus ennakoi miehen yrittävän tappaa

– On edelleen aihetta olettaa, että mies tulisi tekemään hakijan henkeen kohdistuvan rikoksen tai muuten vakavasti tätä häiritsemään, Helsingin käräjäoikeus totesi helmikuussa antamassaan lähestymiskieltopäätöksessä.

Nainen oli naimisiin mennessä 14-vuotias

– Vastaaja on kohdistanut väkivaltaa hakijaan päivittäin. Vastaaja on lyönyt ja polttanut esineillä hakijaa, pyynnössä sanotaan.

– Asianomistajassa on lukuisia vanhempia ja tuoreempia jälkiä, jotka soveltuvat pahoinpitelystä syntyneiksi, todetaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lainvoimaisessa tuomiossa.

– Mies on useaan otteeseen uhannut pilata naisen kasvot, koska ei halunnut muiden näkevän tämän kasvoja, sanotaan päätöksessä, joka ei ole lainvoimainen.

Lastensuojeluyksikön edessä maaliskuussa tapahtuneen puukotuksen jälkeen Hayder Abduljabbar Al-Hmedavi pakeni poliisin mukaan ilmeisesti Irakiin. Hänet on vangittu poissaolevana, ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys.

Laki lähtee siitä, että vanhemman tapaaminen on aina lapsen etu

Perheen tapaaminen ennen Haagan puukotusta oli valvottu, mikä tarkoittaa sitä, että sosiaaliviranomaiset olivat arvioineet, että jonkinlainen uhka kohdistui ainakin äitiin. Jos väkivallan uhka on olemassa, miksi lapsen pitää tavata tällaista vanhempaa?

Kyseessä on lapsenhuoltolaissa, YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa ja perustuslaissa määritelty lapsen oikeus omiin vanhempiinsa, sanoo Helsingin käräjäoikeuden tuomari Nina Immonen. Hän lisää, että oikeus on hyvin vahva ja on harvinaista, että lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset evätään edes väliaikaisesti.