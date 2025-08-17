Yksi ihminen kuoli rajussa ulosajossa Helsingissä

Auton kuljettajaa epäillään useista rikoksista.
Poliisi sai varhain sunnuntaiaamuna ilmoituksen auton ulosajosta Lahdenväylällä Helsingissä.
Kuljettaja oli menettänyt auton hallinnan, jonka seurauksena auto oli suistunut tieltä. Autossa oli kuljettajan lisäksi kolme matkustajaa.
Matkustajista yksi kuoli onnettomuuspaikalle nopeasti aloitetusta elvytyksestä huolimatta. Lisäksi kaksi muuta matkustajaa loukkaantui vakavasti. Heidät toimitettiin sairaalahoitoon.
Onnettomuuden uhrit löytyivät auton ulkopuolelta.
Kaikki uhrit ovat täysi-ikäisiä nuoria aikuisia.
Ulosajo tapahtui Koskelantien rampin kohdalla, pohjoiseen suuntaavilla kaistoilla. Auto vaurioitui kolarissa pahoin.
Poliisi epäilee kuljettajaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.
Poliisi on aloittanut esitutkinnan tapahtuneesta.