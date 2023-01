KRP:llä on ”musta lista”, jolle päätyneiden kaikki varat jäädytetään – mukana 57 nimeä

KRP:llä on lista, jolle päätyneiden kaikki taloudelliset varat on jäädytetty terrorismin torjunnan nimissä. Tällä hetkellä listalla on 57 ihmistä tai yhteisöä. Monille tuttuja ovat muun muassa Turun puukkoiskun tekijä sekä Kankaanpään terroriepäillyt.