Etsintäkuulutettu Jan Salminen, 34, on tuomittu yli 150 000 euron talousrikoksista – viihtyykö tämäkin Euroopan etsitympiin kuuluva rikollinen Espanjan lämmössä?

KRP nosti viime kuussa Salmisen Europolin etsityimpien henkilöiden listalle. Perusteeksi vuonna 1985 syntyneen Salmisen nostamiseksi listalle on se, ettei tämä ole saapunut oikeuteen vastaamaan syyteisiinsä törkeästä veropetosta, törkeästä kirjanpitorikosta sekä useista törkeistä rahanpesuista.

Sekä Varsinais-Suomen että Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Salmista odottaakin syyte törkeästä kirjanpitorikoksesta. Asiassa on todennäköisesti myös muita rikosnimikkeitä. Hän ei ole ainoa syytetty asiassa, sillä samassa asiassa on useita muitakin vastaajia.

MTV Uutisten tietojen mukaan rikosten kohteena on verottaja.

150 000 euron huijaus hovissa

Samanaikaisesti Turun hovioikeudessa on ratkaisematta törkeää velallisen epärehellisyyttä, törkeää kirjanpitorikosta, rekisterimerkintärikosta ja törkeää veropetosta koskeva asia, josta Salminen tuomittiin aiemmin käräjäoikeudessa 1 vuoden ja 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja oheissakkoon.

Kiistoissa myös kamppailulajiliiton kanssa

Salminen on aiemmin opiskellut liikunnanohjaajaksi, ja ollut opintojen aikana Malagassa oppisopimuspaikassa. Miehen lajitausta on thai-nyrkkeilyssä, jossa hän on paitsi itse otellut ja valmentanut myös järjestänyt otteluita.