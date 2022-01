Tiedätkö jotain heistä? Näiden rikollisten KRP uskoo piileskelevän Espanjan Aurinkorannikolla – "Rikollinen yhdysverkosto tukee pakoilua"

Etsintäkuulutetuilla usein vaihteleva rikostausta

Vaikka Aurinkorannikko on tullut kuuluisaksi erityisesti rehottavasta huumerikollisuudesta, siellä pakoilevilla suomalaisilla on Björkqvistin mukaan vaihteleva rikostausta.

Rikolliset häviävät pieniin vuoristokyliin

Björkqvistin mukaan Aurinkorannikon alue on oiva paikka pakoilemiseen muun muassa siksi, että alueella oleskelevat ihmiset vaihtuvat usein. Erityisesti huumerikollisten suosimalla rannikolla on paossa etsintäkuulutettuja monista eri maista.

– Tämä on suuri alue, joka rajoittuu vuoristoon. Vuoristossa on paljon pieniä paikkoja, joissa on helppo olla ilman, että kukaan kiinnittää siihen huomiota. Toisaalta täällä on myös rikollinen yhdysverkosto, joka tukee pakoilua.