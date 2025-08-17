Rapsuttelija varasti koiran Lahdessa

Poliisi otti kiinni koiravarkaan Lahdessa. Kuvituskuva.Lehtikuva
Piia Turunen

Mies varasti koiran kaupan edestä Lahdessa lauantaina, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Koiran omistaja oli jättänyt koiran hetkeksi kaupan eteen Lahden Ankkurin kaupunginosassa lauantai-iltana 16. elokuuta. Mieshenkilö oli hetken koiraa rapsuteltuaan ottanut sen siitä mukaansa. 

Miehestä saatiin hyvät tuntomerkit. Sunnuntaina poliisi tavoitti rikoksesta epäillyn omien tutkimustensa perusteella anastettu koira hallussaan. 

Koira vaikutti hyvinvoivalta ja oli hyvin onnellinen kohdatessaan omistajansa, kun poliisi palautti sen omistajalle. 

Rikoksesta epäilty otettiin kiinni ja tuotiin Lahden pääpoliisiasemalle asiaa selvittämään. 

Rikoksesta epäilty lahtelainen 26-vuotias mies on niin sanottu poliisin vanha tuttu, jolla on paljon omaisuusrikostaustaa.

