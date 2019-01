"Suomen etsityin mies" yhä karkuteillä – päivittää somea virkavaltaa vältellessään

Virkavallan välttely ei ole ilmeisesti pelkkää hiljaiseloa, sillä Soldier on muun muassa julkaissut erilaisia päivityksiä sosiaalisen median profiileissaan. Viestien perusteella hän ei ole antanut pakomatkan haitata yksityiselämäänsä.

Moni pakoilee poliisia ulkomailla

Soldierista on tehty eurooppalainen pidätysmääräys ja 33-vuotiaasta alahärmäläisestä on annettu myös Interpolin kansainvälinen etsintäkuulutus, niin sanottu red notice. Rikoskomisario Ritva Santtila KRP:stä kertoo, että Euroopan etsityimpien rikollistenkin listalla julkaisusta miehestä toivotaan vihjeitä.

– Jos joku hänet näkee vaikka paikallisessa kuppilassa, niin ilmoittaisi lähimmälle poliisilla tai most wanted -sähköpostiin, hän toivoo.

Hän arvioi, että monet rangaistustaan välttelevät oleskelevat luultavasti Etelä-Euroopassa. Heistä ei tiedetä, millä henkilöllisyydellä he mahdollisesti liikkuvat.

Ei aiheuta erityistä vaaraa kansalaisille

Hän arvioi, että eri ihmisillä on erilaiset syyt tuomion pakoilulle. Osa välttelee tuomioita, mutta osa suostuu istumaan suosiolla. Taustalla voivat olla ihan inhimilliset tekijät ja elämäntilanteet.

– Se lienee ihmisestä itsestään kiinni. Ihminen voi olla tilanteessa, ettei halua mennä istumaan, vaan on suunnitellut elämää toisin.

Soldierilla on yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja tämä on esimerkiksi poseerannut United Brotherhood -järjestön liiveissä sosiaalisen median profiilissaan. Santtila kertoo kuitenkin, että Soldieria ei ole lähtökohtaisesti syytä pitää vaarallisena muille ihmisille. Hän kertoo, että poliisi ilmoittaa etsintäkuulutuksissa, jos etsityn tiedetään olevan uhkaava tai vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Poliisi etsii eurooppalaisella pidätysmääräyksellä myös lukuisia muita henkilöitä. Yksi etsityistä on esimerkiksi talousrikoksista epäilty ja tuomittu Janne ”Nacci” Tranberg, joka on aiemmin tullut tunnetuksi Cannonball MC:n riveistä. Sosiaalisessa mediassa aktiivinen Tranberg on vasta viime viikolla päivittänyt blogiaan, jossa otti kantaa maahanmuuttopolitiikkaan.