KRP epäilee ruotsalaista rikollispomoa "Mansikkaa" rikoksista Suomessa

Abdoa aiotaan vaatia vangittavaksi poissaolevana törkeästä huumausainerikoksesta epäiltynä, kertoo tutkinnanjohtaja Marko Heinonen STT:lle.

Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee ruotsalaista Ismail Abdoa eli "Mansikkaa" Suomessa tapahtuneista rikoksista. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Abdo itse on päätynyt rikoksesta epäiltynä esitutkintapöytäkirjaan asti Suomessa.

Poliisilla on aiemmin ollut viitteitä Abdon osallisuudesta Suomessa tapahtuneisiin huume- ja väkivaltarikoksiin. Hänen epäillyn rikollisverkostonsa jäseniä on passitettu Suomessa pitkille vankeusrangaistuksille. Toimijoiden ketjut ja todisteet Abdoon asti eivät kuitenkaan ole riittäneet ennen kuin nyt.

Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että KRP aikoo vaatia Abdoa vangittavaksi poissaolevana törkeästä huumausainerikoksesta epäiltynä. Vangitsemisvaatimuksen ajankohtaa ei ole vielä päätetty. Tutkinnassa on Heinosen mukaan kyse merkittävästä määrästä huumeita.

Abdo otettiin viime viikolla kiinni Turkissa, kertoivat perjantaina muun muassa uutistoimisto TT ja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsi on pitkään yrittänyt saada Abdon pidätetyksi. Abdo otettiin kiinni Turkissa liikennevalvonnan yhteydessä vuoden 2024 keväällä, mutta tuolloin hänet vapautettiin takuita vastaan.

SVT:n mukaan myös Norja haluaa Abdon vastaamaan vakaviin rikosepäilyihin. Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol nosti hänet alkuvuodesta maailman etsityimpien rikollisten listalleen.

– Olemme koko ajan tehneet tiivistä yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa, mutta jotta pystymme häntä alkaa omassa tutkinnassamme kuulemaan, hänet pitää ensin saada Turkista ja se ei ole aivan yksinkertainen asia. Odotamme, miten Ruotsin ja Norjan asia etenee, Heinonen sanoo.

Ruotsin syyttäjäviranomainen on todennut, ettei Abdoa voida luovuttaa, sillä hänellä on Turkin kansalaisuus. SVT:n mukaan Ruotsi on yrittänyt siirtää syytteeseenpanoa Turkkiin.

Kasvanut Foxtrotia isommaksi

Abdo tuli tunnetuksi hänen ja Rawa Majidin välillä Ruotsissa leimahtaneiden väkivaltaisuuksien takia. Abdo ja Majid eli "Kurdikettu" johtivat Foxtrot-nimistä rikollisverkostoa, kunnes he vuonna 2023 riitautuivat. Riita johti äärimmäisiin väkivaltaisuuksiin, joissa kuoli useita ihmisiä. Majid jäi Foxtrotin johtoon, ja Abdo ryhtyi johtamaan siitä irtaantunutta Rumba-ryhmää.

Heinonen sanoo, että sen jälkeen kun tiet Majidin kanssa erkanivat, Abdon merkitys Suomessa on lisääntynyt.

– Hän on pyrkinyt ottamaan Suomen huumemarkkinoita haltuun ja saamaan omaa linjaansa nostettua.

Rikollisverkosto Rumban epäillään kasvaneen jo Foxtrotia isommaksi.

– Arvioiden mukaan Rumban vaikutus Suomen rikolliseen kenttään on tällä hetkellä huomattavasti isompi kuin Foxtrotin, Heinonen sanoo.

Yksi syy Abdon menestykseen voi olla hänen huumeorganisaationsa rakenne. Heinonen sanoo, että kyse on uudentyyppisestä rikollisverkostosta, jossa jäsenillä voi olla hyvinkin tilapäisiä rooleja ja tehtäviä.

– Hänen verkostonsa haalii uusia tekijöitä yksittäisiin tapahtumiin, hoitamaan tiettyjä huumausaine-eriä. Tavaraa tulee monesta linjasta ja ihmisiä lähetetään eri tehtäviin.

Eri tehtäviä hoitavat ihmiset eivät Heinosen mukaan välttämättä tiedä toisistaan tai toistensa toimeksiannoista mitään. Isotkaan tutkinnat ja vangitsemiset eivät vaikuta verkostoon pitkäaikaisesti, koska kaikki jäsenet ovat korvattavissa.

Heinonen arvioi, että Abdon kiinniotto voi vaikuttaa verkoston toimintaan, mutta todennäköisesti vain rajallisesti.

– Vaikka hän sivuun jääkin, tietyt asiat organisaatiossa jatkuvat. Organisaation päähenkilön pois ottamisella on kuitenkin varmasti vaikutusta.

"Henkirikos saatiin estettyä Ruotsissa"

Abdon epäillään liittyvän Nynäshamnin kunnassa sijaitsevassa Norvikin satamassa viime vuonna takavarikoituun 1,3 tonnin kokaiininerään. Kyseessä on Ruotsin historian suurin kokaiinitakavarikko. SVT:n mukaan Abdo on vangittu poissaolevana epäiltynä huume-erän järjestelemisestä.

Takavarikolla on liittymäpinta KRP:n tutkintaan. KRP kiinnitti huomiota jo viime kesänä Kolumbiasta Viron kautta Suomeen saapuneeseen ruotsalaismieheen.

– Hän oli sitä kokaiinitoimitusta ollut Kolumbiassa hoitamassa, ja hän teki sen Ismail Abdolle, Heinonen sanoo.

Mies tapasi Helsingissä muita ruotsalaisia. Miesten käyttämään asuntoon kohdistettiin poliisin toimenpiteitä, ja heidän huomattiin olevan osallisena huumeitakin vakavimmissa rikoksissa.

– Asia vakavoitui. Siellä rekrytoitiin nuoria tekemään väkivallantekoja Ruotsissa ja Tanskassa. Annettiin toimintaohjeita, kuka on kohdehenkilö, mitä tarvitsee tehdä ja niin poispäin, Heinonen sanoo.

– Alaikäinen poika laitettiin ampumaan tietty ihminen. Vaikka huumetutkinta keskeytyi väärään aikaan, me päätimme, että mies täytyy nyt ottaa kiinni. Se henkirikos saatiin estettyä siellä Ruotsissa.

Kolumbiasta tullut mies otettiin kiinni Suomessa elokuussa, ja hänet luovutettiin Ruotsiin.

Uudenlainen väkivaltailmiö Suomessa

Abdon myötä Suomeen epäillään tulleen paljon huumeita, mutta myös uudenlaista huumekauppaan liittyvää väkivaltaa: pommeja ja läheisten kautta kostamista.

Abdon epäiltiin tilanneen viime vuonna termospommi-iskun Bandidoksen kerhotilaan Tampereella. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi tammikuussa syytteet törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Oikeuden mukaan keskusteluja iskusta oli käyty useiden päivien ajan, mutta epäselväksi jäi, oliko pommeja todella jossain. Oikeus kuitenkin tuomitsi syytetyt vuosien vankeuteen laajasta huumeiden maahantuonnista ja levityksestä.

Toisen laajan huumetutkinnan kuulusteluissa useat epäillyt kertoivat olleensa siinä käsityksessä, että heille viestitellyt henkilö oli Abdo. Esitutkintapöytäkirjan mukaan huumeet tilattiin ja niiden järjestelystä vastasi henkilö, josta oli viesteissä käytetty nimitystä Mansikka.

– Mansikka-nimeä hänestä käytetään. Tiedätte varmaan, ketä sillä tarkoitetaan. Tiedän hänestä vain sen mitä lehdestä olen lukenut, että hän on Foxtrotin entinen johtaja, joka pakoilee jossain, varmaan Lähi-idässä, yksi epäillyistä kertoi poliisille.

"Tämä on juuri Abdon tapa toimia"

Huumejutun päätekijä oli Helsingin käräjäoikeuden viime viikolla antaman tuomion mukaan 22-vuotias porvoolaismies, joka tuomittiin toukokuussa myös Helsingin Lassilassa tapahtuneen ampumisen järjestelystä.

Elokuisen ampumisen kohteena oli sivullinen perhe, jolla poliisin mukaan oli kytkös vantaalaiseen rikollisverkostoon kuuluvaan mieheen. Vantaalaisryhmä oli poliisin mukaan huumeista velkaa ruotsalaisille, ja sivullista perhettä käytettiin koston välikappaleena.

– Tämä on juuri Ismail Abdon tapa toimia, Heinonen sanoo.

Esitutkintapöytäkirjojen mukaan Lassilan ampuminen liittyy viime syksynä Vantaalle suunniteltuun termospommi-iskuun. Vantaan Koivukylässä sijainneen kerrostalon ulko-ovella oli Oulun käräjäoikeuden tuomion mukaan tarkoitus räjäyttää termospommi, mutta isku ei koskaan toteutunut. Käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa ruotsalaismiehen räjähderikoksesta ja yleisvaarallisen rikoksen valmistelusta ja ruotsalaisnaisen avuannosta niihin.

Poliisin mukaan sekä Lassilan ampumiseen että Vantaan iskuun jaettiin ohjeita Signal-viestisovelluksessa. Nimimerkki "Opp Hunter" kirjoitti muun muassa, että koko lipas pitää Lassilassa tyhjentää. Pommijutun syytetty taas kertoi kyseisen nimimerkin antaneen pommiin liittyneet ohjeet.

Opp Hunterin ja toisen poliisin mukaan ohjeita antaneen nimimerkin käyttäjää tai käyttäjiä ei pystytty tutkinnassa selvittämään.

– Suoritetun esitutkinnan perusteella poliisi epäilee, että tekojen toimeksiantajat ja suunnittelijat ovat olleet teon aikana ulkomailla, pöytäkirjassa todettiin.

Juttua päivitetty 7.7.25 kello 16.36 kauttaaltaan.