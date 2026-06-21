Kanssaihmisten auttavat kädet pelastivat todennäköisesti henkiä juhannuspäivänä.
Kolme ihmistä joutui veden varaan Pirkanmaan Kangasalla Junasaarten läheisyydessä juhannuspäivänä, kun heidän soutuveneensä kaatui.
Veden varaan joutuneiden avunhuudot kiinnittivät rannalla olleiden mökkiläisten huomion.
Useampi mökkiläinen lähti veneillä auttamaan kolmikkoa, josta kellään ei ollut yllään pelastusliivejä.
Mökkiläiset saivat pideltyä hätään joutuneita pinnalla siihen asti, että pelastuslaitos saapui paikalle.
Lopulta kaatunut vene ja veneilijät kuljetettiin rantaan pelastuslaitoksen veneellä.
Hätään joutuneet pääsivät jatkamaan iltaansa ensihoidon tarkastuksen jälkeen.
SUP-lautailija auttoi uimarin saareen Urjalassa
Myös Urjalassa kanssaihmisen apu osoittautui juhannuspäivänä kullanarvoiseksi, kun Rutajärvellä Hohteennokasta kauaksi rannasta lähtenyt uimari alkoi väsyä.
SUP-lautailija lähti auttamaan uimaria ja vei hänet Vohlissaareen. Palokunta haki uimarin sieltä myöhemmin veneellä pois.
Myös Urjalan tapauksessa uimari pääsi jatkamaan juhannuksenviettoa ensihoidon tarkistuksen jälkeen.