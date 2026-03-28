Rairuoho kuuluu monen pääsiäisperinteisiin, mutta se olisi kannattanut kylvää jo ainakin viikko sitten.

Jos et ole vielä kylvänyt pääsiäisruohoa, voi valitettavasti olla jo liian myöhäistä. Rairuoho ei nimittäin ehdi enää kasvaa komeaksi pääsiäispyhiksi.

Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen.

Rairuoholle on olemassa useita kauniita vaihtoehtoja. Jos olet vasta nyt aikeissa kylvää pääsiäisruohon, miksi et kokeilisi tänä vuonna esimerkiksi nopeasti itävää ja kasvavaa ohraruohoa?

Se on kaunis ja kissaystävällinen vaihtoehto perinteiselle rairuoholle.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka voit vielä onnistua erilaisten pääsiäisruohojen kasvatuksessa juuri sopivasti ensi viikon pyhiksi!