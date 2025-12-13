Vältä viime hetken stressi, ja aloita jouluruokien valmistelu jo nyt.

Huomenta Suomessa aloitetaan lauantaina 13.12. toden teolla jouluvalmistelut. Kotitalouden lehtori Anu Heinaro kertoo muun muassa, mitä kaikkea joulukinkulle pitää tehdä ennen sen paistamista.

Herkullista joulupöytää kannattaa alkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan jo nyt. Näin välttää viime hetken kiireen ja paniikin.

– Jos aikoo tehdä itse joululaatikoita, niin nyt olisi hyvä pitää laatikkolauantai! Eli voisi tehdä lanttulaatikoita, porkkanalaatikoita ja pakastaa ne, Heinaro vinkkaa.

Laatikot, piparit ja saaristolaisleipä

Jos suunnitelmissa on perinteisen englantilaisen hedelmäkakun leipominen, niin nyt on hyvä hetki myös sille, jotta kakku ehtii maustua. Muut maustekakut vaativat vielä tässä vaiheessa pakastamista.