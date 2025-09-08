Alkoholin vaikuttajamarkkinointia ei ollakaan kieltämässä

Alkoholin vaikuttajamarkkinointiin suunnitellut muutokset eivät näytä toteutuvan alkuperäisen esityksen mukaisesti.
Uutisoimme aikaisemmin hallituksen alkoholilakiesityksen kohdasta, jossa pyrittiin rajoittamaan alkoholijuomien vaikuttajamarkkinointia. Esitys oli silloin lausuntokierroksella, joka on nyt tullut päätökseen. Lausunnon jätti muun muassa viiniasiantuntija Ilkka Sirén, joka on puhunut aiheesta aktiviisesti sosiaalisessa mediassa.
Sirén kertoo Instagramissa saaneensa käsiinsä lakiesitysasiakirjan, joka on peräisin lainsäädännön arviointineuvostolta, jonne se on tullut sosiaali- ja terveysministeriöltä. MTV Uutiset on nähnyt tämän asiakirjan.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
– Esityksessä olleista markkinoinnin tiukennuksista luovuttiin kokonaan. Markkinoinnin tiukennukset olisivat kohdistuneet Suomeen sijoittautuneisiin toimijoihin, mikä olisi asettanut kotimaiset toimijat epätasa-arvoiseen asemaan ulkomaisiin toimijoihin nähden, asiakirjassa kerrotaan.
Lue lisää: Saako alkoholia sittenkin markkinoida? Hallitus erimielinen
"Pitää avata suunsa, kun on jotain sanottavaa"
Esitys alkoholilakiin kaavailluista muutoksista jätettiin lausuntokierrokselle kesäkuussa, ja elokuun 3. päivään mennessä lausuntoja oltiin jätetty 107 kappaletta.
Sirén kiittää videollaan kaikkia hänen lausuntonsa allekirjottaneita, mutta myös kaikkia muita, ketkä aiheesta keskustelivat.
– Pitää avata suunsa, kun on jotain sanottavaa, Sirén sanoo videollaan.
Lue myös: Miksi suomalaiset hylkäsivät viinan? MTV:n kierros yöelämässä paljasti sukupolvien välisen kuilun
Katso myös: Sukellus alkoholihistoriaan – millaista oli juomakulttuuri kieltolain jälkeen?
8:23Kieltolaki päättyi Suomessa vuonna 1932.