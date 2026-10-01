Bruce Willisin Tallulah-tytär jakoi otoksen isästään.

Dementiaa sairastavan yhdysvaltalaisnäyttelijä Bruce Willisin, 71, tytär Tallulah jakoi seuraajilleen harvinaisen otoksen isästään. Kuvassa Tallulah suukottaa Willisin päätä.

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Brucen perhe kertoi vuonna 2022, että näyttelijällä oli diagnosoitu afasia. Häiriö vaikuttaa kielenkäsittelyyn ja kommunikaatiokykyyn. Afasiasta kärsivillä voi olla vaikeuksia ymmärtää puhetta tai esimerkiksi lukea tai kirjoittaa.

Helmikuussa 2023 perhe jakoi toisen päivityksen Brucen terveydestä. Tällä kertaa he kertoivat, että näyttelijän tila oli edennyt ja tällä oli diagnosoitu frontotemporaalinen dementia.

Vuoden alussa Willisin vaimo Emma Heming Willis, 47, kertoi Conversations with Cam -podcastissa miehensä voinnista.

Hänen mukaansa Bruce ei tiedä sairastavansa dementiaa.

– Mielestäni se on se on siunaus ja kirous, ettei hän koskaan ole tajunnut sairastavansa tätä tautia. Olen siitä todella onnellinen, ettei hän tiedä sitä, Emma kertoi.