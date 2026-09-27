Etelä-Korean presidentin kanslia vaatii Ukrainalta virallista selitystä ja anteeksipyyntöä salassapitosopimuksen rikkomisesta.
Etelä-Korean presidentin kanslian mukaan Ukraina oli yksipuolisesti paljastanut pohjoiskorealaisten sotavankien siirron Etelä-Koreaan huolimatta aiemmasta sopimuksesta pitää asia salassa.
Presidentin kanslia kritisoi sitä, että Ukraina on kiistänyt minkäänlaisen salassapitosopimuksen olemassolon.
Kanslian mukaan väite on väärä ja se on vahingoittanut kahden hallituksen välistä luottamusta.