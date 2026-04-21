Pariskunnan ilmoitettiin kadonneen maanantaina.

Kuusamossa iäkäs pariskunta on hukkunut Välijärvessä.

Pariskunnan ilmoitettiin kadonneen maanantaina hieman kello kymmenen jälkeen. He olivat kadonneet Kuusamon vapaa-ajan asunnoltaan.

Poliisi ja rajavartiolaitos etsivät pariskuntaa illan ja yön aikana tuloksetta. Etsinnöissä käytettiin helikopteria, droonia ja poliisikoiraa.

Etsinnät tuottivat lopulta tulosta tiistaiaamuna, jolloin pariskunta löydettiin kuolleina Välijärvestä.

Poliisi jatkaa asian tutkimista kuolemansyyn tutkintana.