Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sanoo, että EU:n on nyt “edettävä” Yhdysvaltain ja EU:n välisen kauppasopimuksen toimeenpanossa.
Costan mukaan Yhdysvaltain ja EU:n kauppasuhteet on vakautettava. Costan mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toissapäiväinen ilmoitus Grönlantiin liittyvien tulliuhkauksiensa perumisesta on myönteinen. Trump ilmoitti luopuvansa Suomelle ja seitsemälle muulle maalle uhkaamistaan kymmenen prosentin tulleista.
EU-parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta ilmoitti toissa päivänä jäädyttävänsä EU:n ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen hyväksynnän vastauksena Trumpin Grönlanti- ja tulliuhkauksiin.