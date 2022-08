Ethän sorru tähän vitamiinimokaan? Pahimmillaan haitallista terveydelle

Mutta kuten ravintolisäpakkauksissa lukee, ne eivät korvaa monipuolista ja terveellistä ruokavaliota. Yksi vitamiinilisien käyttöön liittyvistä ydinongelmista on, että niitä kuluttavat yleensä muutenkin terveellisesti syövät ihmiset.

Jokaiselle suomalaiselle D-vitamiinilisää

Oikeastaan ainoa vitamiinilisä, mitä käytännössä jokainen suomalainen tarvitsee, on D-vitamiini. D-vitamiini on välttämätön esimerkiksi luuston terveyden ja immuunipuolustuksen kannalta, ja sen puutos on yhteydessä useisiin sairauksiin.