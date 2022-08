Näitä vitamiineja ei kannata ottaa heti aamulla

Ei ehkä kannattaisi. Aamulla tyhjään vatsaan otetut vitamiinilisät voivat nimittäin ärsyttää ruoansulatuskanavaa aiheuttaen vatsa-oireita, kuten kipua, pahoinvointia ja ripulia, varoittaa Eat This Not That -sivuston haastattelema amerikkalainen gastroenterologi Christine Lee.