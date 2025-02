Raudanpuutteen oireet voivat olla "melkein mitä tahansa" – lääkärin pakeilla ei aina oteta tosissaan

Raudanpuute voi oireilla esimerkiksi sydämentykytyksenä, nivelkipuina ja levottomina jalkoina.

Kun ihminen menee lääkäriin ja kertoo kärsivänsä raudanpuutteesta, häntä ei aina oteta tosissaan.

Lääkärikunnasta osa tuntuu olevan sitä mieltä, että kyseessä on muoti-ilmiö, joka menee ohi, kun otsikoihin nousee seuraava.

Todellisuudessa raudanpuute vaikuttaa hyvin moneen asiaan ja on yleinen kaikissa ikäryhmissä.

Sisätautiopin dosentti Esa Soppi arvelee, että raudanpuutteesta kärsii Suomessa jopa lähes puoli miljoonaa ihmistä.

Oireet voivat olla millaisia tahansa

Soppi kertoo, että raudanpuutteen yleisimmät oireet ovat aivosumu, masennus, sydämentykytys, huono liikunnan kestävyys ja hengenahdistus.

Jopa mielialan vaihtelut sekä kognitiivisen toiminnan ja aloitekyvyn heikkeneminen voivat johtua raudanpuutteesta.

– Oireet voivat olla melkein mitä tahansa, Soppi toteaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Toisaalta aina raudanpuutoksesta kärsivä ei edes huomaa oireita.

Lääkärin määritys: Bullshittiä

Soppi sanoo kuulleensa potilailtaan, että monet lääkärit ovat suhtautuneet penseästi heidän raudanpuutosepäilyihinsä.

Yhdessä tapauksessa lääkäri oli kuitannut potilaan arvion "bullshitiksi".

Sopen mukaan se kertoo sekä tietämättömyydestä että välinpitämättömyydestä.

– Tilanne on hankala. Raudanpuutteen diagnoosi on helpoimmillaan helppo, mutta voi olla erittäin vaikeakin. Ensinnäkin pitää kuunnella oireita ja ottaa ne tosissaan. Sitten pitää ottaa esitiedot kaikista mahdollista tilanteista, joissa verta on voinut mennä. Niitä ovat verenluovutukset ja onnettomuudet ja naisilla kuukautiset, raskaudet sekä vuodot synnytyksissä.

– Nuorilla esitietojen ottamisen pitää ulottua äitiin ja ehkä äidinäitiinkin. Meillä on sukuja, joissa monet naiset ovat neljässä polvessa raudanpuutteisia, Soppi tietää.

Tietojen keräämisen jälkeen potilaalta on mitattava ferritiiniarvot. Ferritiini on varastoraudan mittari.

– Eri ihmisten ferritiiniarvoja ei voi verrata toisiinsa. Jos potilas kärsii raudanpuutteeseen sopivista oireista ja ferritiini on alle 30, potilas on raudanpuutteinen.

Sopen mukaan potilas voi kuitenkin olla raudanpuutteinen paljon korkeammillakin ferritiiniarvoilla. Esimerkiksi levottomista jaloista kärsivällä ferritiiniarvon on oltava jopa suositusten ylärajalla.

Älä syö rautaa varmuuden vuoksi

Soppi varoittaa tekemästä omatoimisia ferritiinimäärityksiä ja syömästä rautaa varmuuden vuoksi.

– On varmaan 100 000 ihmistä, joilla on matala ferritiini, mutta jotka ovat täysin oireettomia, eikä kukaan tiedä mitä se tarkoittaa, ja 400 000 ihmistä, jotka ovat raudanpuutteisia oireettomia, Soppi selvittää.

– Omatoimista raudan syömistä ei voi suositella. Mutta kun potilaat eivät pääse tutkimukseen eivätkä saa diagnoosia, tietysti kaikenlaista yritetään.

Jos rautatabletteja napsii omatoimisesti, vakava sairaus voi jäädä havaitsematta.

– Raudanpuutteen takana voivat olla esimerkiksi keliakia, joka pitäisi ottaa huomioon ja hoitaa, tai vaikkapa suolistoverenvuoto, joka voi johtua syövästä varsinkin ikäihmisillä ja yli 50-vuotiailla.

Hoitamattomuus maksaa

Soppi tähdentää, että turhat tutkimukset, hoitamattomuus ja väärät diagnoosit tulevat yhteiskunnalle kalliiksi.

– Raudanpuute aiheuttaa sairauslomia ja työkyvyttömyyttä. Pahimmillaan potilas ei pysty huolehtimaan itsestään eikä käymään töissä, koulunkäynnistä puhumattakaan.

