Moni muistelee edesmennyttä Seela Sellaa sosiaalisessa mediassa.
Näyttelijä Seela Sella menehtyi 89-vuotiaana 28. syyskuuta. Sosiaalinen media täyttyi nopeasti suruviesteistä, kun uutiset Sellan menehtymisestä levisivät.
Moni kirjoitti muistonsa legendaarisesta näyttelijästä MTV Uutisten Facebook-tilille.
– Aina ihaillut Sellaa ja ihailen vieläkin. Et ole poissa, vaan mukana tuulen. Saat kulkea rajoilla ajattomuuden. Olet kimallus tähden, olet pilven lento, olet kasteiseen aamun pisara hento, eräs kommentoi.
– Seelan ura jää historiaan. Hän oli viimeisimpiä vanhanajan näyttelijä-lausuja-legendoja. Elämänmenon rooli muistuu äkkiseltään mieleen. Haastatteluissa aina iloisen pirskahteleva. Kiitos, että saimme nauttia taiteestasi, toinen komppasi.
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Monet ottivat osaa suruun.