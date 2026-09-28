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– Seelan ura jää historiaan. Hän oli viimeisimpiä vanhanajan näyttelijä-lausuja-legendoja. Elämänmenon rooli muistuu äkkiseltään mieleen. Haastatteluissa aina iloisen pirskahteleva. Kiitos, että saimme nauttia taiteestasi, toinen komppasi.

– Aina ihaillut Sellaa ja ihailen vieläkin. Et ole poissa, vaan mukana tuulen. Saat kulkea rajoilla ajattomuuden. Olet kimallus tähden, olet pilven lento, olet kasteiseen aamun pisara hento, eräs kommentoi.

Näyttelijä Seela Sella menehtyi 89-vuotiaana 28. syyskuuta . Sosiaalinen media täyttyi nopeasti suruviesteistä, kun uutiset Sellan menehtymisestä levisivät.

Näin Seela Sellaa muistellaan: "Yksi Suomen valovoimaisimmista ja upeimmista näyttelijöistä"

Näin Seela Sellaa muistellaan: "Yksi Suomen valovoimaisimmista ja upeimmista näyttelijöistä"

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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– Seelalle suuri kiitos kaikesta, mitä antoi kansalle ruudun ynnä muun välityksellä. Olit suuri rakastettu henkilö Suomelle. Yksi Suomen valovoimaisimmista ja upeimmista näyttelijöistä on poissa. Seela Sellan viisaus, elämänasenne ja karisma tekivät lähtemättömän vaikutuksen. Kiitos kaikista upeista rooleista ja hetkistä, joita saimme todistaa. Lepää rauhassa.