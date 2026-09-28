Muusikko Jarkko Martikainen muistaa Seela Sellan erityisesti hänen lapsenomaisesta uteliaisuudestaan elämää kohtaan.

Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Hän sairasti alanielun syöpää.

Seelan kanssa yhdessä kirjan viime viikolla julkaissut muusikko Jarkko Martikainen kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että hänelle Seela Sellasta jäi mieleen tämän lapsenomainen uteliaisuus elämää kohtaan. Se oli Martikaisen mukaan jopa poikkeuksellista.

– Hän toi hyvin vahvasti esiin, että vanhoillakin ihmisillä voi olla niin sanottu sisäinen lapsi. Hän säilytti ihan elämänsä loppuun asti sellaisen lapsen mielen, uteliaisuuden ja kiinnostuneisuuden sekä sellaisen filosofisuuden, mitä lapsilla on.



– Samaan aikaan hän oli kuitenkin myös hyvin rationaalinen aikuinen, jolla oli selkeät päämäärät, Martikainen lisää.

Hänen mukaan Sella suhtautui jopa sairauteensa mielenkiinnolla.

– Mitähän tapahtuu seuraavaksi? Sekin on harvinaista, että pystyy ajattelemaan tällaiset kuluttavat ja raastavat asiat osana elämää ja suhtautumaan niihinkin uteliaasti.

Yhteisen kirjaprojektin alussa Seela Sella oli Martikaisen mukaan erittäin kiireinen. Tilanne kuitenkin muuttui äkillisesti, kun Sella sairastui syöpään.

– Hän teki pariakymmentä keikkaa kuussa, mikä on 89‑vuotiaille ihmiselle todella korkea luku.

Huomenta Suomessa viime viikolla vieraillut Martikainen kertoi tuolloin käyneensä Sellan luona sairaalassa viimeksi joitakin päiviä sitten.

– Onhan hän sairautensa määräämässä kunnossa. Ei hän ole aidosti hyvinvoiva, mutta se hänen hersyvyytensä ja perusolemuksensa on aivan sama, Martikainen kertoi vielä viime viikolla.

Sellalla diagnosoitiin keväällä 2026 alanielun syöpä. Sädehoidot päättyivät kesäkuussa, minkä jälkeen hän kärsi vaikeista hoitojen jälkeisistä haittavaikutuksista.

Elokuussa 2026 Sella joutui jälleen sairaalahoitoon. Hän kertoi tuolloin MTV Uutisille vointinsa huonontuneen äkillisesti. Pian selvisi, että hänen syöpänsä on uusiutunut.