Palkkamurhaajaksi pestattu mies kantoi 3D-tulostettua asetta, mutta jätti sen lopulta lojumaan kaupungin keskustaan.

Turun hovioikeus oli samoilla linjoilla Ahvenanmaan käräjäoikeuden kanssa Maarianhaminan epäillyssä palkkamurha-asiassa. Tapauksessa mies oli lähetetty Ahvenanmaalle murhaamaan eräs henkilö, mutta epäselvästä syystä henkirikos jäi tekemättä.

Rikoksen puuhamiehet tuomittiin kuitenkin törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Oikeuden mukaan ei ollut näyttöä siitä, että tappajaksi palkattu mies olisi ollut uhrin läheisyydessä aseen kanssa. Sen vuoksi syytteet murhan yrityksestä kaatuivat.

Oikeus tuomitsi 29-vuotiaan Alexander Sven Mikael Bomanin seitsemän vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen, 34-vuotiaan seitsemän vuoden ja neljän kuukauden vankeusrangaistukseen sekä 37-vuotiaan kahden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Lisäksi heille luettiin tuomioita huumausaine- ja ampuma-aserikoksista.