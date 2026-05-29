Tobias Salmelainen sai ylennyksen Edmonton Oilersissa.

Tobias Salmelainen on saanut huippupestin: hän työskentelee jatkossa Edmonton Oilersin apulais-GM:nä. Jääkiekon NHL:ssä pelaava seura tiedotti asiasta Suomen aikaa myöhään torstai-iltana.

Salmelaisen on yksi seuran kolmesta apulais-GM:stä ja vastaa seuran kiekkotoiminnoista Euroopassa. Tähän sisältyvät kykyjenetsintä ja pelaajahankinta, ja Oilers kertoo, että Salmelaisen asiantuntemusta ja kokemusta hyödynnetään myös eurooppalaisten pelaajien kehittämisessä.

Ylennetty suomalainen oli toiminut jo kaksi kautta Oilersin kehitysvalmentajana.

Ennen Oilersissa aloittamista Salmelainen toimi HIFK:n urheilujohtajana 2017–24.