Huhtikuun alussa voimaan tuleva rikoslain muutos selkeyttää auttajien asemaa ja vahvistaa työturvallisuutta.

Ensihoitajien ja pelastajien työn häiritsemisestä rangaistaan huhtikuun alusta lähtien aiempaa ankarammin, kertoo Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty.

Jatkossa ensihoitajiin ja pelastajiin kohdistuva väkivalta rinnastuu virkamiehiin kohdistuvaan väkivaltaan. Rangaistavuus ei enää riipu siitä, käyttääkö ensihoitaja työssään julkista valtaa, mikä on aiheuttanut aiemmin epäselvyyksiä oikeuskäsittelyissä.

– Väkivalta ensihoitohenkilöstöä kohtaan tai sillä uhkaaminen on nyt yhtä rangaistavaa kuin virkamiestä kohtaan. Muutos korjaa hyvin merkittävän epäkohdan lainsäädännössämme, sanoo pelastusalan neuvottelupäällikkö Pasi Jaakkola Jytyn tiedotteessa.

Aiemmin tilannetta pidettiin ongelmallisena esimerkiksi silloin, kun hälytystehtävällä oli paikalla sekä poliisi että ensihoito: poliisiin kohdistunut väkivalta saatettiin tuomita ankarammin kuin ensihoitajaan kohdistunut väkivalta.

Ensihoitajat ja pelastajat kohtaavat Jytyn mukaan työssään usein väkivaltaa, mutta tähän saakka teot ovat johtaneet usein vain lieviin sakkorangaistuksiin. Jatkossa hälytystoiminnan vaikeuttamisesta voi saada jopa neljän vuoden vankeustuomion.

– Uskon, että uudistus vähentää väkivallan uhkaa ensihoidossa ja pelastustoimessa, Jaakkola arvioi.