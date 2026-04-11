Toyotan Takamoto Katsuta kavensi Sami Pajarin johtoa Kroatian MM-rallin 10. erikoiskokeella.

Kolmantena ennen lauantaipäivän toista erikoiskoetta ollut Katsuta löi kaasun pohjaan ja piti 10. erikoiskokeella toiseksi nopeinta vauhtia. Hän jäi Oliver Solbergin pohjista 1,1 sekuntia, mutta löi edellään olleet Thierry Neuvillen ja Pajarin.

Vahvan vetonsa ansiosta Katsuta nousi Neuvillen ohi toiseksi 1,2 sekunnin erolla. Pajari taipui Katsutalle 5,0 sekunnilla, joten suomalaisen kisajohto kutistui nyt 13,5 sekuntiin.

EK10 Ravna Gora (10,13 km):