Suomen Eduard Hallberg sijoittui kolmanneksi alppihiihdon maailmancupin päätösosakilpailussa, Norjan Lillehammerissa käydyssä pujottelussa.

Hallberg oli ensimmäisen laskun jälkeen kahdeksantena. Eroa kärkeen oli 1,88 sekuntia ja kolmossijaankin 1,09 sekuntia. Toisella kierroksella Hallberg oli kolmanneksi nopein ja kohosi lopputuloksissa kolmanneksi.

Kisan voitti Norjan Timon Haugan, josta Hallberg jäi 1,03 sekuntia. Avauskierroksen jälkeen kisaa johtanut Sveitsin Loic Meillard oli toinen 0,59 sekuntia Hallbergia paremmalla ajalla.

Pujottelucupin voitti tänään kahdeksanneksi jäänyt Norjan Atle Lie McGrath. Tällä kaudella jo kahdesti aiemmin kärkikolmikkoon yltänyt Hallberg sijoittui cupissa kahdeksanneksi.