Mies tanssiparina oli Mikko Silvennoisen kiistaton ehto TTK-osallistumiselle

Mikko Silvennoinen ja tanssiopettaja Matti Puro ovat Suomen Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman historian ensimmäinen miestähtipari.

Euroviisuselostaja Mikko Silvennoinen, 50, hyppää haastamaan itseään Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 18. tuotantokaudelle yhtenä kisan 11 tähtioppilaasta.

– Minähän en osaa siis tanssia yhtään. Kauden kanki-Kaikkonen tässä moi, Silvennoinen vitsailee viitaten vuonna 2008 kisassa kansaa ihastuttaneeseen kansanedustaja Antti Kaikkoseen.

– Mutta pitää olla niitäkin, jotka eivät ihan osaa. Tanssi kuuluu kaikille, ja siksi minäkin olen tässä.

Tänä vuonna Silvennoinen sai ensimmäistä kertaa puhelun jossa tiedusteltiin halukkuutta lähteä TTK-parketille. Silvennoinen vastasi, että lähtisi, mikäli tuotanto ymmärtäisi kaksi asiaa.

Asioista ensimmäinen oli jo edellä mainittu, jota Silvennoinen halusi painottaa: hän ei toden totta osaa tanssia.

Toinen oli se, että hän tulisi tanssimaan miehen kanssa.

Silvennoinen kertoo ihmetelleensä pitkään, ettei Suomen TTK:ssa ole nähty ennen miesparia muutoin kuin eri tuotantokausilla parinvaihtoviikolla. Ohjelmassa on nähty yksi naistähtipari, kun nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja tanssiopettaja Ansku Bergström tanssivat yhdessä parina vuoden 2021 syksyllä.

– Tuntuu vähän oudolta, että ensimmäistä kertaa vasta vuonna 2025 ja tuntuu vielä erikoisemmalta, että se, joka sen ensimmäistä kertaa tekee, on 50-vuotias Mikko Silvennoinen, koska olisihan tässä noita nuoria ja vetreitä sateenkaarimiehiä tarjolla ollut myös.

Mikko Silvennoinen on toiminut Euroviisujen suomenkielisenä selostajana vuodesta 2016 lähtien.Aino Haili

Asia oli Silvennoiselle ehdoton. Hän haluaa olla yksi voimaannuttavista esimerkeistä, sillä tietää itsekin niiden merkityksen tärkeyden.

– Jos yksikin sateenkaaripoika sattuu tämän ohjelman näkemään tai näkee somessa, että tuolla on tuommoinen miespari, niin se voi merkitä hänelle tosi paljon. Uskon representaatioon ja siihen, että kaikilla on oikeus nähdä itsensä mediassa. Sitä saarnaan työssäni nuorten sisältöjen tilaajana, joten on myös tehtävä, kuten itse sanon eikä ainoastaan puhua siitä.

– Maailman pitää muuttua ja se muuttuu.

Silvennoinen kiittelee TTK-tuotantoa siitä, että vastaus hänen ehtoonsa oli lähes välittömästi myönteinen ja hän saa olla mukana laajentamassa mieskuvaa, jonka hän kertoo olevan yhä varsin yksipuolinen.

– Tiedän, että sateenkaaripojilla yksinäisyys on vain lisääntynyt viime vuosina. Olen tosi huolestunut siitä.

Konkari opettajana

TTK:ssa Silvennoinen saa parikseen tähtiopettaja Matti Puron, joka on kisassa todellinen konkari. Silvennoinen ja Puro eivät tunteneet toisiaan entuudestaan, mutta he tapasivat muutamia kertoja ennen parien julkistusta.

Silvennoinen uskoo olevansa Puron kanssa erittäin hyvissä käsissä. Puro on ansioitunut TTK-parketilla aiemmin miesparien kanssa, ja monet katsojat muistavat ohjelman parinvaihtoviikoilta Puron tanssiesitykset sekä Christoffer Strandbergin että Shawn Huffin kanssa vuosilta 2019 ja 2023.

– Hän oli valmis ottamaan haasteen vastaan, niin minähän vain teen mitä käsketään tästä eteenpäin.

Matti Puron ja Christoffer Strangbergin paso doble vuodelta 2019 on yksi Suomen TTK:n ikimuistoisimmista tansseista.

Silvennoinen odottaa, että tähtiparien julkistuksen jälkeen myös viestejä alkaa luultavasti sataa. Sitä hän ei hermoile.

– Luulen, että tulee aivan ihanaa palautetta – ainakin siihen asti, kun ihmiset näkevät meidät.

– Se minua tässä jännittää, vaikka tiedän, että se on nyt juttu, että on ensimmäinen miespari, mutta rehellisesti itseäni ei se jännitä vaan enemmän se fyysinen suoritus. Pystynkö tähän ja miten hirveää se on. Se kyllä jännittää.

Sitä Silvennoinen korostaa ja alleviivaa: hän ei vitsaillut sanoessaan, ettei osaa tanssia. Hän kyllä rakastaa tanssin katsomista, varsinkin, kun kyseessä ovat ammattilaiset – esimerkiksi euroviisuesityksissä.

Itse tanssilattialla ollessaan Silvennoinen on kuitenkin täysin epämukavuusalueella, josta hän on tapansa mukaan pyrkinyt aina mahdollisimman nopeasti karkuun.

– En oikeasti erota cha cha chata salsasta tai valssia humpasta. Lähtökohtaisesti olen niin huono, olen viimeksi varmaan vanhojentansseissa tanssinut ja sekin oli aivan kamalaa.

– Häissä, kun tulee se kohta, että hääpari avaa tanssilattian ja sitten kutsutaan muutkin mukaan, niin minä olen se, joka luikkii siinä kohtaa ulos, koska en halua, että kukaan tulee hakemaan koska on niin kauhean noloa sanoa, että en tule.

Viimeksi Silvennoinen joutui vastaavaan tilanteeseen aivan taannoin, kun hänen ystävänsä meni naimisiin Varsovassa. Silvennoinen kertoo, että hänen harmikseen myös puolalaisilla on häissä vastaava tapa, että hääparin aloitettua tanssit muu juhlaväki pyydetään myös mukaan lattialle.

– Taas lähdin sinne ulos. Tupakkapaikka tai halkopinon paukkupiilo, siellä minä olen, kun tanssit on päällä. Viimeksikin, kun lähdin luikkimaan mietin, että apua, jos nämä ihmiset tietäisivät, mihin olen lupautunut, ja täällä vaan piileskelen, selostaja nauraa.