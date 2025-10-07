Conor McGregor on saanut 18 kuukauden mittaisen kilpailukiellon. Vapaaottelusuuruutta ei saatu dopingtestattavaksi kolmena kertana viime vuoden aikana, UFC tiedottaa.
Conor McGregoria ei saatu vuoden 2024 aikana dopingtestiin kolmeen otteeseen. Irlantilaiselta jäivät väliin testit 13. kesäkuuta, 19. syyskuuta ja 20. syyskuuta.
UFC:n antidopingohjelmasta vastaava Combat Sports Anti-Doping (CSAD) totesi, että McGregor toipui vammasta eikä ollut valmistautumassa otteluihin testien aikana.
Miehen kerrotaan tehneen tutkinnan aikana "täyttä yhteistyötä, ottaneen vastuun ja toimittaneen yksityiskohtaisia tietoja, joiden CSAD katsoi myötävaikuttaneen testien väliin jättämiseen".
Kolmesta olinpaikkailmoituksen laiminlyönnistä määrättävää vakiorangaistusta lyhennettiin kuudella kuukaudella lieventävien asianhaarojen myötä.
UFC:n entinen kahden painoluokan mestari McGregor on viimeksi otellut vuonna 2021. Kohuissa marinoitu mies oli väittänyt olleensa menossa ottelemaan ensi kesänä järjestettävään Valkoisen talon UFC-tapahtumaan.