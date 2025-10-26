Kamppailulajit ovat olleet Omar Tugareville, 23, tie pois nuoruudessa uhanneista ongelmista.

Ammattilaisurallaan vapaaottelijana kaikki kahdeksan ottelua voittanut Tugarev muutti teini-ikäisenä Lappeenrannasta Helsingin Maunulaan. Siellä moni kaveri lähti rikosten polulle, mutta venäläisen äidin ja palestiinalaisen isän koulukiusattu poika valitsi toisin.

– Kamppailulajien kautta pääsin itse puolustautumaan ja sitten sen jälkeen minä rakastuin siihen, koska tuli itsevarmuutta, ja minä näin joskus sivusilmällä vapaaottelua, niin ajattelin, että minäkin haluan tehdä tuota, Tugarev kertoo MTV Urheilulle.

Juttu jatkuu kuvan alla.