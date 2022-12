Tutkimus: Tällä dieetillä voi saada diabeteksen remissioon ja päästä eroon lääkkeistä – hyödyt havaittiin jo kuukausissa

Syömisen rajoittaminen tiettyyn aikaikkunaan voi auttaa tyypin 2 diabeetikkoja saamaan taudin remissioon, selviää lääketieteellisessä The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Myös aiemmissa tutkimuksissa pätkäpaaston on todettu auttavan laihtumaan. Merkittävä osa tyypin 2 diabetesta sairastavista on ylipainoisia, ja liikakilojen pudottaminen on tärkeä osa taudin elintapahoitoa.