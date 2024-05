"Ei anna paljonkaan tietoa terveydestäsi" – onko tässä suurin virhe, johon painonpudottajat sortuvat?

Useiden ravitsemusterapeuttien mukaan paino on vain numero, eikä se kerro paljon liikkuvalle ja terveellisesti syövälle ihmiselle terveydestä todellisuudessa juuri mitään, kertovat New York Post ja EatingWell .

– Huolimatta siitä, millaista lukemaa vaaka näyttää, totuus on, ettei se anna paljonkaan tietoa terveydestäsi. Paino on vain yksi hyvin pieni osa kokonaisterveyttä. Terveys on fyysisen ja psyykkisen tilan kokonaisuus, sanoo chicagolainen ravitsemusterapeutti Melanie Betz EatingWell -verkkolehdessä.