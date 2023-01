Mistä tunnistaa väärennetyn oliiviöljyn ruokakaupassa?

Ruokaväärennöksiin perehtyneen tietokirjailija ja kuluttajaekonomisti Mari Koistisen mukaan elintarvikepetosten taustalla piilevät lähes aina taloudelliset syyt. Esimerkiksi oliiviöljyjen väärentäminen on tuottoisaa bisnestä, kun rikolliset pullotavat halvempaa öljyä ja myyvät sen mukamas laadukkaana ekstra-neitsytoliiviöljynä.

Yleistä on myös oliiviöljyjen alkuperän väärentäminen.

– On voitu tuoda oliivit muualta, ja sitä ei ole kerrottu pakkauksessa. Alkuperämaa ja laatuluokka ovat ne tyypillisimmät väärennökset. Voidaan myös sekoittaa jotain halvempaa öljyä joukkoon tai luomu ei välttämättä ole luomua – tämä pätee myös muihin elintarvikkeisiin, Koistinen kertoi aiemmin.

Miten kaupassa voi tunnistaa väärennetyn öljyn?

Miten sitten tavallinen kuluttaja pystyy erottamaan kaupassa väärennetyn oliiviöljyn, vai pystyykö mitenkään? Koistisen mukaan väärennöksen tunnistaminen on kuluttajalle todella hankalaa, mutta tiettyjä seikkoja voi silti tutkia itse pullon kyljestä. Ensinnäkin pullosta pitäisi löytyä tietoa tuotteen alkuperästä

– Mikä on tuotteen alkuperämaa? Jos siinä on parasta ennen -päiväyksen lisäksi tuotantovuosi ja -paikka, niin aina parempi. On myös olemassa virallisia EU:n alkuperämerkintöjä, mutta toisaalta niitäkin voidaan väärentää.