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Nämä Salkkareiden päätösjaksot kohauttivat – Kentaurin räjähdys, ammuskelu ja pakkolasku Siperiaan

1:34 Katso klippi Salkkareiden kevätkauden 2020 päätösjaksosta

Julkaistu 28.06.2026 18:06

Salkkarit-historiaan mahtuu lukuisia dramaattisia päätösjaksoja. Salattujen elämien kevätkausi tulee ensi viikolla päätökseensä. Sarjassa on kautta sen 26-vuotisen historian nähty kohauttavia ja dramaattisia päätösjaksoja, joita kokosimme tähän artikkeliin. Muistatko vielä nämä Salkkareiden dramaattiset kevätkauden päätösjaksot? Salkkareiden kenties tunnetuin päätösjakso nähtiin keväällä 2009, kun ravintola Kentauri räjähti kesken Sallan ja Ismon hääjuhlien. Hääjuhlissa työskennellyt tarjoilija oli epähuomiossa jättänyt ravintolan takahuoneen kaasuhellan päälle. Takahuoneessa ollut Juulia Autio menetti kaasuvuodon seurauksena tajuntansa. Tovin kuluttua tarjoilija asteli palavan kynttilän kanssa Kentaurin takahuoneeseen. Seuraavassa hetkessä ruudussa nähtiin, miten Kentaurin ikkunat posahtivat hajalle valtavan räjähdyksen seurauksena. Juulia kuoli räjähdyksessä, ja lisäksi monet Pihlajakadun asukkaat loukkaantuivat sen seurauksena vakavasti. Myös Sallan luultiin kuolleen räjähdyksessä, mutta hän heräsikin henkiin ruumishuoneella. Vuoden 2009 Kevätkauden päätösjakso on kenties Salkkarit-historian tunnetuin. Kevätkausi 2010 päättyi kuumottavaan kohtaukseen, kun moottorikelkka ajoi Ismon päälle kesken hiihtoretken. Ismo loukkaantui onnettomuudessa vakavasti ja hänen henkensä oli vaarassa, mutta mies pelastui lopulta leikkauksen avulla.

Myöhemmin selvisi, että yliajaja oli Heiskanen, rikollispomo Korpin poika, jonka tarkoituksena oli osua moottorikelkalla Isabellaan.

Ismo oli vähällä menettää henkensä Salkkareiden kevään 2010 päätösjaksossa.

Vuonna 2012 Salkkareiden kevätkausi päättyi kahteen auto-onnettomuuteen. Anni menetti autonsa hallinnan ja syöksyi autolla veteen Severi Sievinen kyydissään. Kaksikkoa takaa-ajaneet Lasse, Paula ja Joonatan sen sijaan rysäyttivät autolla päin sillan kaidetta.

Keväällä 2013 Salkkarit-kevätkausi päättyi hyytävissä merkeissä, kun Taalasmaa-Kuulan perhe syöksyi lentokoneella Siperiaan. Tälläkin kertaa tapahtumat aiheutti Heiskanen.

Heiskanen oli ennen Siperia-episodia vainonnut Taalasmaa-Kuulan perhettä. Hän sai huijattua ja kidnapattua koko perheen lentokoneeseen, jonka kaappasi myrkyttämällä pilotin.

Lopulta lentokone teki pakkolaskun Siperiaan Helenan ohjatessa konetta.

Vuoden 2013 kevätkausi päättyi jaksoon, jossa Taalasmaa-Kuulat joutuivat tekemään pakkolaskun Siperiaan.

Vuoden 2014 keväällä Salkkarit-kausi päättyi laukauksiin, kun Katariinan järjestämissä hyväntekeväisyystanssiaisissa alkoi silmitön ammuskelu.

Vankilasta karannut ja Katariinaa, Monicaa sekä Sergeitä uhkaillut Rönkkö ja hänen rikoskumppaninsa soluttautuivat tanssiaisiin. Katariina yritti lopettaa tilaisuuden ja ohjata vieraat ulos, mutta tilanne sai nopeasti uhkaavia sävyjä Rönkön asteltua juhlapaikan lavalle ase kädessään.

Tilanne kärjistyi rajuun tulitukseen, jonka seurauksena Paula Sievinen sai osuman, vaipui koomaan ja lopulta menehtyi.

Rönkkö avasi tulen Salkkareiden kevätkauden 2014 päätösjaksossa.

Kevätkauden 2020 päätösjakso on niin ikään yksi Salkkarit-historian ikimuistoisimmista. Jaksossa Camilla ja Aki joutuivat helikopterionnettomuuteen vain hetki sen jälkeen, kun olivat sanoneet toisilleen tahdon.

Vasta-avioitunutta paria kuljettanut helikopteri rysähti Pihlajakadulle, suoraan Talen ja Sannin auton päälle. Onnettomuus vaati Talen, Sannin ja näiden pojan Iljan hengen.

Helikopteri rysähti Pihlajakadulle kevätkauden 2020 päätösjaksossa.

Keväällä 2022 Salkkareiden kevätkausi päättyi jälleen laukaukseen. Tuoreeltaan Mustavaara-yhtiön toimitusjohtajaksi valittu Noel tunnelmoi johtajan asemaansa yksin toimistolla konjakkia siemaillen. Mies oli juuri kaatanut itselleen uuden lasillisen, kun yllättäen häntä ammuttiin takaapäin.

Toisaalla Camilla heräsi koomasta, johon hän oli vaipunut Salkkareiden kevätkauden 2020 päätösjaksossa tapahtuneen helikopterionnettomuuden seurauksena.

0:59 Noelia ammuttiin Salkkareiden kevätkauden päätösjaksossa vuonna 2022.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica

Muistatko nämä Salkkareiden karmivat päätösjaksot? | MTV Uutiset