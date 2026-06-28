Salkkarit-historiaan mahtuu lukuisia dramaattisia päätösjaksoja.
Salattujen elämien kevätkausi tulee ensi viikolla päätökseensä. Sarjassa on kautta sen 26-vuotisen historian nähty kohauttavia ja dramaattisia päätösjaksoja, joita kokosimme tähän artikkeliin.
Muistatko vielä nämä Salkkareiden dramaattiset kevätkauden päätösjaksot?
Salkkareiden kenties tunnetuin päätösjakso nähtiin keväällä 2009, kun ravintola Kentauri räjähti kesken Sallan ja Ismon hääjuhlien.
Hääjuhlissa työskennellyt tarjoilija oli epähuomiossa jättänyt ravintolan takahuoneen kaasuhellan päälle. Takahuoneessa ollut Juulia Autio menetti kaasuvuodon seurauksena tajuntansa.
Tovin kuluttua tarjoilija asteli palavan kynttilän kanssa Kentaurin takahuoneeseen. Seuraavassa hetkessä ruudussa nähtiin, miten Kentaurin ikkunat posahtivat hajalle valtavan räjähdyksen seurauksena.
Juulia kuoli räjähdyksessä, ja lisäksi monet Pihlajakadun asukkaat loukkaantuivat sen seurauksena vakavasti. Myös Sallan luultiin kuolleen räjähdyksessä, mutta hän heräsikin henkiin ruumishuoneella.
Vuoden 2009 Kevätkauden päätösjakso on kenties Salkkarit-historian tunnetuin.
Kevätkausi 2010 päättyi kuumottavaan kohtaukseen, kun moottorikelkka ajoi Ismon päälle kesken hiihtoretken. Ismo loukkaantui onnettomuudessa vakavasti ja hänen henkensä oli vaarassa, mutta mies pelastui lopulta leikkauksen avulla.