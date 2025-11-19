Idea veneen rakentamiseen tuli suosikkitubettajan videosta.

Forssalainen 12-vuotias Otto Silmälä katseli taannoin kalastustubettajan Sopulin videota, jossa tubettaja rakensi oman Jonboat-mallisen veneen. Siitä syntyi idea oman veneen rakentamiseen.

Otto on kova kalamies ja taitava käsistään, joten veneen suunnitteleminen ja rakentaminen luontui kuin itsestään.

– Porakonetta ja hiomakonetta osasin jo käyttää, Otto kertoo.

Apua toteutukseen Otto sai isältään ja ukiltaan. Ukki auttoi varsinkin sahaushommissa ja vähän muussakin tarpeellisessa.

Vene laskettiin vesille

Vene laskettiin vesille viikonloppuna Tammelan Pyhäjärvellä aurinkoisessa säässä. Vene toimi loistavasti, vaikka vuotikin yhdestä kohtaa hieman.

Nyt vuotokohta on paikattu, ja vene on talviteloilla odottelemassa seuraavaa sesonkia.

Otto kertoo viettävänsä Forssassa asuvan ukkinsa kanssa paljon aikaa muun muassa kalastellen.

– Ukki on kiva. Hän tykkää kalastaa ja hänellä on aikaa tehdä kaikkea, Otto kertoo.

Katso artikkelin videolta, miltä veneen "koeajo" näytti!