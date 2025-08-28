Suomalaiset sekosivat irtokarkeista

Irtokarkit ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien aikana. Viiden jälkeen -ohjelma selvitti, minkälaisia karkkeja suomalaiset nyt syövät.

Suomalaiset herkuttelevat yhä useammin irtokarkeilla.

S-ryhmän mukaan vuosina 2021–2024 irtomakeisten kysyntä kasvoi 60 prosenttia. Kasvu on jatkunut tänäkin vuonna. Myös Kesko kertoo irtokarkkien myynnin kasvaneen tämän kesän aikana.

Viiden jälkeen kävi Helsingin Karkkitorilla hakemassa selityksiä lisääntyneeseen kiinnostukseen irtokarkkeja kohtaan.

– Vaihtelevat maut ja sosiaalinen media, arvioi suosituimpien karkkien salaisuutta myyjä Viola Savo.

Karkkilaareista nopeimmin tyhjenevät Savon mukaan Porvoon lakritsit sekä "krokot ja kallot".

200 grammaa kerralla

Suosituimpia ajankohtia kaupassa ovat viikonloput.

– Varsinkin lauantai-iltaisin täällä on ihan ruuhkaa suorastaan.

Yleisin pussin koko on parisen sataa grammaa. Tämän verran salmiakkeja ja hedelmäkarkkeja oli myös karkkikaupassa vierailleen Eero Koukin pussissa.

Kouki kertoo vierailevansa kaupassa jo toisen kerran tällä viikolla.

– Toivon mukaan viimeinen kerta, hän kainostelee.

Miten karkit valmistetaan ja miten niitä on kehitetty vuosien varrella? Katso videolta Fazerin tuotekehitysjohtajan Niina Wredforsin haastattelu.